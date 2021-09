Formatie blijft in slakkentempo voortkabbelen: vanwege “veel politieke pijn” pas over een week nieuwe gesprekken

De formatiegesprekken hervatten pas volgende week maandag (27 september). Dat liet informateur Johan Remkes gisteren weten. De afgelopen week was een week vol “politieke pijn”. Zowel het CDA als D66 zagen een minister uit eigen kamp aftreden. De politieke partijen lijken hiermee eerder behoefte te hebben aan wat extra tijd om de wonden te likken dan de vorming van een nieuw kabinet.

Voorlopig hoeven we nog niet te rekenen op de komst van een nieuw kabinet. De overgebleven partijen die in gesprek zijn Johan Remkes nemen er alle tijd voor. Afgelopen weekend zaten het CDA, D66 en de VVD om tafel met de informateur. De gebeurtenissen van afgelopen week hebben het proces nog ‘gecompliceerder’ gemaakt aldus de VVD-mastodont, dat meldt de NOS.

Er waren dit weekend wel goede gesprekken, maar de partijen hebben even de tijd nodig om de wonden te likken na het debacle rondom het Afghanistan-debat. Zowel het CDA als D66 zagen een bestuurder aftreden na een motie van afkeuring. Met name het CDA heeft flink wat gezichtsverlies geleden nadat minister Ank Bijleveld in eerste instantie niet direct opstapte. Zij wilde zich nog inzetten om iedereen die nog in Afghanistan zat in veiligheid te brengen. In feite had het CDA gewoon niet verwacht dat D66-leider Sigrid Kaag wél direct haar functie als minister zou neerleggen.

D66 wil stempel op formatie drukken

De partijen krijgen nu dus een week de tijd om de hectische week van de afgelopen dagen te verwerken. Morgen staat Prinsjesdag op de agenda waarin het demissionaire kabinet – wat er nog van is overgebleven – enkele grote klimaatambities zal uitspreken.

Terwijl de formatiebesprekingen een kleine intermezzo krijgen is de grote vraag wat men bij D66 voor nieuwe plannetjes gaat smeden. Kaag is nu minister af en kan zich volledig focussen op de formatiegesprekken. Zal de partij opnieuw pleiten voor een kabinet over links, of zullen ze hun stempel willen drukken op een regeerprogramma in een minderheidskabinet?