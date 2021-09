Blamage voor CDA: partijtop zag opstappen Sigrid Kaag niet aan, Hoekstra was ‘totaal overvallen’

De partijprominenten van het CDA hadden niet zien aankomen dat Sigrid Kaag wél haar functie zou neerleggen als de motie van afkeuring een meerderheid zou krijgen. CDA-insiders laten weten dat de partijtop donderdag in shock was nadat bekend werd dat Kaag zou stoppen. Wat mogelijk het ‘trage besluit’ van CDA-minister Ank Bijleveld verklaart.

Het opstappen van D66-leider Sigrid Kaag als minister heeft het CDA verrast. De partijtop had niet verwacht dat de D66-politica dit zou doen. Terwijl hun eigen minister de dag van tevoren had aangegeven te blijven besloot Kaag wel te stoppen. Wat een crisissituatie bij het CDA veroorzaakte, dat meldt de NOS.

Het maakt pijnlijk duidelijk dat het CDA totaal geen inschattingsvermogen heeft. Terwijl Kaag door sommigen op handen werd gedragen na haar ‘moedige’ besluit was de frustratie onder Nederlanders en CDA-leden groot over het aanblijven van Ank Bijleveld.

Betrokkenen melden dat Bijleveld niet op de hoogte was van het geplande opstappen van de D66-leider, demissionair premier Rutte werd pas een uur voor Kaags opstappen geïnformeerd. Wat toch sterk doet vermoeden dat D66 bewust het CDA in het donker liet tasten.

Door het late opstappen van Bijleveld dachten veel mensen dat ze onder druk van de partijtop alsnog haar functie had neergelegd. Maar het zit dus toch anders in elkaar; het CDA werd gewoon totaal verrast door de actie van Kaag. Wat natuurlijk als politiek amateurisme mag worden omschreven.

Veel Nederlanders waren niet te spreken over Rutte toen hij toentertijd bleef zitten na de motie van afkeuring. Kaag maakte toen al kenbaar dat zij wél zou opstappen bij een motie van afkeuring. Welnu, ze hield keurig woord.

Dat het CDA verrast is door het opstappen van Kaag laat zien dat de partijtop geen idee heeft wat er allemaal speelt. De machtige partij van weleer maakt zichzelf de laatste maanden te vaak belachelijk.