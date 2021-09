Demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) stapt alsnog op

Demissionair minister Ank Bijleveld treedt alsnog af na de aangenomen motie van afkeuring. De verbijstering binnen de partij was groot omdat ze in eerste instantie niet zou aftreden. Vandaag kwam de partijtop bijeen in een crisisoverleg en is duidelijk geworden dat ze alsnog opstapt.

CDA-leden waren verbijsterd dat minister van Defensie Ank Bijleveld niet haar functie neerlegde. Bijleveld gaf zelf in een verklaring af de overgebleven tolken in Afghanistan snel in veiligheid te willen brengen. Veel partijleden hadden liever gezien dat ze direct haar functie had neergelegd.

De partijtop kwam vandaag in een crisisberaad bijeen, met als uitkomst dat Bijleveld toch stopt als minister. Bij de persconferentie gaf ze aan niet onder druk te zijn opgestapt.