Trammelant binnen het CDA: partijleden verbijsterd over aanblijven Ank Bijleveld, partijtop bijeen in crisisoverleg

De politieke chaos bij het CDA kent een opleving. Partijleden zijn verbijsterd dat CDA-minister Ank Bijleveld aanblijft als demissionair minister, leden hadden liever gezien dat zij haar functie had neergelegd. De onvrede binnen de partij, die laatste maanden al groot was, lijkt toe te nemen. De partijtop is mogelijk bijeengekomen voor een crisisoverleg.

Sinds afgelopen verkiezingen gaat het helemaal mis binnen de gelederen van het CDA. Partijleden zijn niet te spreken over de koers, CDA-prominent Pieter Omtzigt heeft definitief gebroken met zijn partij én nu zijn leden niet te spreken over minister Ank Bijleveld.

Binnen de gelederen is er verbijstering over het aanblijven van de CDA’er na de aangenomen motie van afkeuring. Velen hadden waarschijnlijk verwacht dat zij haar functie, net als D66-politica Sigrid Kaag, zou neerleggen. Omdat de onrust toeneemt binnen de partij lijkt er op dit moment een crisisoverleg plaats te vinden. De NOS meldt dat de kans groot is dat de partijtop bijeen is gekomen – dit omdat meerdere prominenten abrupt enkele open vergaderingen hebben verlaten of overgeslagen.

De reden dat Bijleveld niet opstapt is omdat zij zich nog steeds wil focussen op het in veiligheid brengen van tolken in Afghanistan. Maar nu Sigrid Kaag wél opstapt, verbazen CDA’ers zich – en niet alleen zij – over het aanblijven van Bijleveld.

Het is duidelijk dat zij, samen met andere ministers, tekort schoot in haar handelen in de kwestie Afghanistan. Ook zorgt haar aanblijven voor nog méér gezichtsverlies bij het CDA – dat terwijl de partij er al desastreus voorstaat in de peilingen.

De grote vraag is nu wat de partijtop zelf vindt over het aanblijven van de minister. Het zou goed kunnen dat de minister, onder druk van ontevreden partijleden, dit weekend alsnog opstapt. Het mogelijke opstappen zou dan alleen wel een beetje laat zijn en als een paniekactie overkomen. Maar goed, de partij kan toch nauwelijks nog meer zetels verliezen in peilingen.