Voorwoord Prinsjesdag uitgelekt: demissionair kabinet gaat vol inzetten op klimaat, want ‘probleem kan niet wachten’

Zoals gebruikelijk is lekt er ieder jaar wel iets uit van wat ons te wachten staat op Prinsjesdag. Ditmaal is het voorwoord van de Miljoenennota uitgelekt en direct wordt duidelijk waar het demissionaire kabinet vol op gaat inzetten: het bestrijden van de klimaatverandering. Ondanks dat het kabinet demissionair is, kan het klimaat ‘niet wachten’ en moet het nodige gebeuren. Het kabinet gaat bijna zeven miljard euro investeren in de bestrijding van de klimaatverandering.

Het kabinet gaat diep in de buidel – of beter gezegd: onze portemonnee – tasten om zich te houden aan de Urgenda-eisen. Het voorwoord van de Miljoenennota is uitgelekt en in handen van het AD. Zij melden dat ons nog méér klimaatwaanzin te wachten staat.

Ondanks het feit dat ons kabinet demissionair is gaat het meer doen aan de bestrijding van de klimaatverandering. Minister Wopke Hoekstra schrijft in het voorwoord dat het met de economie opvallend goed gaat: “Anderhalf jaar na het begin van de coronacrisis staat de Nederlandse economie er opvallend goed voor.”

Wat een perfecte reden is om met gigantische bedragen te smijten richting het klimaat. Met ‘gerichte investeringen’ wil het kabinet de problemen die klimaatverandering veroorzaakt tackelen. Wat deze investeringen zullen zijn moet nog duidelijk worden. Of we kunnen rekenen op enig realisme, en daarmee eindelijk de bouw van enkele kerncentrales, is hoogst onzeker. Waarschijnlijk zullen we het moeten doen met nog meer biomassacentrales of windparken die nauwelijks draaien.

Prinsjesdag zal demissionaire koers laten zien

Terwijl het demissionaire kabinet afscheid neemt van de ene na de andere bestuurder, de verkiezingsuitslag duidelijk liet zien dat Nederlanders smachten naar een ander beleid, blijft men in Den Haag stug doorgaan met het vruchteloze klimaatbeleid.

De grote vraag is natuurlijk hoeveel Nederland voor deze geldverspilling moeten gaan betalen. Het ‘liberale’ kabinet Rutte zal zelfs in demissionaire status de belastingdruk vergroten, wat een toch wel een knappe prestatie is.