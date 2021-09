Groene droom spat uiteen: door windtekort schakelde Duitsland over van windenergie naar kolenenergie

Het afgelopen jaar was voor de Duitse windenergiesector geen al te goede periode, omdat het in het voorjaar te weinig waaide moest men overstappen op het gebruik van kolenenergie. Ondertussen blijven politici, met name in Nederland, beweren dat windenergie zo’n goede en betrouwbare alternatieve oplossing is.

2021 kan tot op heden de boeken in als het jaar waarin de droom van windmolen-adepten uiteen spatte. Naar aanleiding van een uitspraak van een Europese rechter heeft de Raad van State veel vergunningen voor de plaatsing van windparken ongeldig verklaard. Ondertussen blijkt in Duitsland dat het opwekken van windenergie, naast de gezondheidsrisico’s en schade aan milieu, alles behalve betrouwbaar is. Het waaide in het voorjaar niet hard genoeg in Duitsland en dus moest men terugvallen op kolenenergie.

Het Belgische De Tijd meldt dat men het afgelopen jaar als belangrijkste energiebron in Duitsland weer bruin- en steenkool heeft moeten gebruiken. Wat natuurlijk een klap in het gezicht is van vele klimaatapologeten. Al jarenlang drammen zij voor het intensiveren van het gebruik van de windenergie, maar nu samenlevingen steeds vaker afhankelijker worden van deze vorm van energieopwekking, blijkt de technologie ons vaak genoeg in de steek te laten.

Hierdoor ziet Duitsland het aandeel van groene energie in de algehele energieopwekking teruglopen. Waar het vorig jaar nog de helft was, betreft het nu maar 44%.

Geen wind, geen energie

Alternatieve, en wellicht schonere oplossingen, vormen zijn allemaal prima, mits zij natuurlijk even goed functioneren en niet peperduur zijn. Helaas geldt dat voor veel ‘schone’ alternatieven de kosten gigantisch hoog liggen en dat het daarnaast allesbehalve betrouwbare technologie is.

Ondertussen blijft de klimaatkerk het gebruik van kernenergie, wat wél een geschikt alternatief zou zijn, met man en macht tegenhouden. Waardoor je je af en toe kan af vragen hoe hoog de urgentie nu echt is. In Duitsland valt men intussen terug op de vervuilende kolenindustrie.