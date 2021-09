Pieter Omtzigt bij Nieuwsuur: ‘Ik ben niet optimistischer geworden over de politiek’

Pieter Omtzigt heeft gisteren een item gemaakt voor Nieuwsuur. Een belangrijk punt van de voormalige CDA’er die nu onafhankelijk door het leven gaat: hij is absoluut niet optimistischer geworden over de Nederlandse politiek, het afgelopen half jaar. Gelijk heeft ‘ie natuurlijk. Want het is één grote poppenkast van machtsgeile wannabe dictators die het volk ten koste van alles willen knechten. Daar word niemand blij van.

Pieter Omtzigt: lekker pessimistisch

“Ik ben niet optimistischer geworden over de Nederlandse politiek het afgelopen half jaar terwijl ik op de bank zat,” vertelde Pieter Omtzigt gisteravond bij Nieuwsuur. “Als ik zie hoe er met elkaar omgegaan wordt en hoe er vooral al zes maanden lang niet onderhandeld over de inhoud.”

Vanavond in #Nieuwsuur een gesprek met @PieterOmtzigt over de breuk met het CDA en zijn toekomstplannen. Hij is kritisch over de formatie, en vertelt hoe het nieuwe kabinet er volgens hem uit moet zien. pic.twitter.com/DGCqAJ7Jda — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) September 16, 2021

En ja, hij heeft ook weinig fiducie in die nieuwe bestuurscultuur die ons beloofd wordt. “Hoe er grote beloftes gedaan worden over een nieuwe bestuurscultuur maar ik het gewoon nog totaal niet zie. En ook hoe hele grote vraagstukken zoals de ontzettend grote woningnood blijven liggen, dan is dat pijnlijk,” aldus Omtzigt onder meer.

To hell in a handbasket

Daarin heeft hij natuurlijk helemaal gelijk. Er is werkelijk geen enkele reden om ook maar een beetje positief te zijn over de politiek. Niet als je het beste voor hebt met Nederland, tenminste. Aan de andere kant, als je graag wilt dat de Great Reset van het wanstaltige World Economic Forum er komt, nou, dan gaat het in jouw ogen natuurlijk ge-wel-dig.

Maar ja, feit is dat Nederland razendsnel wordt afgebroken. De politiek is één grote bende in handen van politici-maffiosi. Deze mensen denken alleen aan hun eigen belangen en aan die van hun politieke bazen. De belangen van Nederland interesseren ze geen bal. En met concepten als “vrijheid” en “democratie” hebben ze al helemaal niets. Sterker, dat zien ze als obstakels.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Nederland goes to hell in a handbasket, zoals ze in Amerika zouden zeggen. De politieke elites keken ernaar, en zagen dat het goed was.