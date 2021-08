Great Reset-pushers World Economic Forum promoten ‘Covid-19 testend mondmasker’: ‘Sensoren kunnen ook in kleding!’

De Great Reset-propagandisten van het World Economic Forum hebben geweldig nieuws voor alle Covid-obessievelingen: er is nu een mondmasker ontwikkeld dat je op het coronavirus kan testen. Je doet het masker op, het ding doet zijn magic, en 90 minuten later weet je of of Covid hebt. En het beste nieuws, aldus het WEF? Deze sensoren kunnen in de toekomst ook in kleren gezet worden om gebruikt te worden voor het detecteren van allerlei andere zaken!

Kom er maar in transhumanisme! Op naar een nieuwe mens!

Het World Economic Forum van Klaus ‘Darth Vader’ Schwab is één van de engste organisaties ter wereld. Dat wisten we al langer, bijvoorbeeld toen het WEF een feestje vierde omdat de coronacrisis voor “stille steden” zorgde. Oh ja, wat waren de mensenhaters van het WEF blij! Geen geluiden van mensen meer! Alles is stil op straat! Lang leve een mensenvrije wereld!

Mondmaskers voor de toekomst

Maar nu komt de organisatie met weer een heel nieuwe video – eentje die zo mogelijk nog zorgwekkender is. Want het World Economic Forum promoot nu een mondmasker dat live kan testen op een coronabesmetting. Er zit een hele technologie achter, en oh jongens, wat is het toch mooi, is de redenering van de trekpoppen van Klaus Schwab.

“Volgens de makers van het masker kan het gebruikt worden om lokale uitbraken te bestrijden,” stelt de organisatie in haar zieke filmpje.

These sensors can also be built into clothing and even send results to your smartphone. The mask of the future? Learn more here: https://t.co/guGfK3GN5Y pic.twitter.com/HF4N6M4sl6 — World Economic Forum (@wef) August 25, 2021

Transhumanisme

En dat is niet alles, aldus het WEF. Oh nee. Want de mogelijkheden van de technologie zijn schier onbeperkt! “Deze technologie kan ook nuttig zijn buiten de pandemie om,” aldus het WEF. “Het kan in kleren gezet worden, en gebruikt worden om pathogenen, giftige of chemische stoffen op te sporen. De sensors kunnen de informatie zelfs naar je smartphone sturen.”

Het is geweldig. Wat een feest! Zoals Daniël Ossewijer het verwoordt, op naar het transhumanisme! De nieuwe technologische mens: half biologisch, half AI.