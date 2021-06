Filmpje! Geert Wilders: ‘Corona gaat nooit meer weg, maar de coronacrisis is al lang voorbij!’

Tijdens zijn speech bij het coronadebat in de Tweede Kamer vandaag benadrukte Geert Wilders dat de coronacrisis er volgens álle indicatoren opzit. Ja, corona als virus zal lange tijd bij ons blijven, “maar de coronacrisis is al lang voorbij.” Daarom wil hij dat het kabinet álle coronamaatregelen bij het grofvuil zet. En wel meteen.

Wilders begon zijn toespraak door koning Willem-Alexander een compliment te maken. Die was onlangs naar “de mooiste Oranjestraat van Nederland” gegaan, in Den Haag, alwaar hij handen schuddend mensen had gesproken. “Geef die man een lintje, zou je zeggen,” aldus Wilders.

Want, ging hij verder, het is tijd om terug naar normaal te gaan. De bevolking wil dat óók zei Wilders. “Als de premier zegt dat we wel anderhalve meter afstand moeten houden als we thuis samen naar het voetbal willen kijken dan lacht iedereen hem uit. Ook dat is terug naar het oude normaal,” aldus Wilders.

“Corona gaat nooit meer weg,” zei de PVV=leider vervolgens, “maar de coronacrisis is echt al lang voorbij. De ziekenhuizen lopen leeg. En daar was het toch allemaal om te doen?”

Op dat moment schakelde hij over op het gevaccineer, want anders dan bijvoorbeeld Thierry Baudet gaat Wilders wél mee in de vaccinatiedrang van het kabinet, hoewel hij daar bij benadrukt dat het allemaal vrijwillig zou moeten gebeuren, zonder dwang en druk vanuit de staat.

“Inmiddels zijn er al 14 miljoen prikken gezet, die ook verdere transmissie van het virus voorkomen,” aldus Wilders. “Het aantal besmettingen keldert vors, en de R is verder onder de één. En alle vaccins voorkomen ziekenhuisopnames, ook bij de opkomende Deltavariant. Er is dus geen enkele, maar dan ook geen enkele rechtvaardiging voor wat voor maatregelen dan ook.” Het “anderhalvemeterdictaat” van het kabinet moet dan ook “meteen” overboord gegooid worden,” zei hij.

Wat betreft vaccins zag Wilders ook reden om kritiek te leveren op minderheden. Want het is wat hem betreft heel zorgwekkend dat uit peilingen blijkt, “waar 80% van de autochtonen bereid is mee te doen, slechts 43% van de allochtonen dat is.”

“Het gaat mij veel te ver,” zei Wilders daarna, “dat minister De Jonge gezonde kinderen van 12 tot 17 jaar nu wil oproepen voor vaccinatie om die vaccinatiegraad daarmee met drie procent op te krikken. Ik ben daar op tegen. En ik zou tegen de minister willen zeggen, doe uw best om volwassen allochtonen en andere groepen met een lage vaccinatiebereidheid alsnog te bereiken, dus niet de kinderen, maar hen, zodat uw angst dat corona [in het najaar terugkomt], vermindert.”

Met andere woorden, Wilders wil net als het kabinet meer mensen vaccineren, maar hij wil dat dit gebeurt door zich te richten op bepaalde groepen volwassenen, en niet op kinderen. De tactiek is anders, maar de strategie is hetzelfde.



De houding van Wilders is interessant, omdat hij er bij corona bewust voor kiest de mainstream te volgen, maar de accenten anders te leggen. Dat deed hij eigenlijk al vanaf het begin van de crisis, en dat blijft hij doen. Daarbij is zijn kritiek eerst en vooral dat het effectiever en efficiënter kan, en dat het sneller moet – sneller ingrijpen, sneller de teugels laten vieren. Maar the big picture van de aanpak die hem voor ogen staat en wat het kabinet doet is feitelijk hetzelfde.

Interessant genoeg doet die opstelling Wilders niets in de peilingen. Het kost hem geen zetels, maar het levert hem ook geen zetels op. Hij en zijn partij blijven al sinds de verkiezingen stabiel staan op 17/18 zetels.