Pieter Omtzigt over Rutte die relatie met media wil verbeteren: ‘Doe minder aan beeldvorming en meer aan inhoud’

Demissionair minister-president Mark Rutte wil de relaties met de media herstellen als er een nieuw kabinet komt. Deze opmerking schoot Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt in het verkeerde keelgat. Liever ziet de parlementaire waakhond dat Rutte minder tijd investeert in beeldvorming, en meer tijd besteedt aan inhoud. Dit zou namelijk leiden tot beter beleid.

Demissionair premier Mark Rutte wil het “goedmaken” met de media door met ‘grote flessen wijn en eten’ te komen. De VVD-leider meent dat de relatie tussen zijn demissionaire kabinet en de media ernstig verslechterd is. Hij wil er in de toekomst, met de komst een nieuw kabinet, alles aan doen om de relatie te verbeteren.

Pieter Omtzigt hekelt zich aan het feit dat Rutte liever werkt aan het herstel van de relaties met de media dan de relaties met de normale bevolking. Het Twentse Kamerlid geeft de VVD-leider een tip mee: het werken aan het herstel van de gedupeerde in Groningen en in de toeslagenschandaal zou het vertrouwen al flink herstellen.

Het gaat dus om relaties met de media die @minpres wil herstellen met grote flessen wijn.

Hint: herstel het onrecht eens bij toeslagen en in Groningen.

Minder aan beeldvorming doen en meer aan inhoud leidt tot beter beleidhttps://t.co/GnAOHFXAVB — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) September 22, 2021

Omtzigt kaart hier een pijnlijk punt: Rutte lijkt nog steeds vrij weinig te hebben geleerd van de afgelopen jaren. Het kan in Nederland vrij weinig weinig mensen schelen hoe de relaties tussen Rutte en de media zijn. Liever zien mensen dat grote gedupeerde groepen eindelijk eens gehoord worden én vervolgens adequaat worden geholpen.

Opnieuw laat Rutte zien dat hij beeldvorming belangrijker acht dan echt resultaat boeken. De VVD’er is meer bezig om zich opnieuw te laten uitnodigen voor de Nederlandse praatprogramma’s, dan dat hij mensen die door de Staat in verdrukking zijn gekomen helpt.

Ook vandaag tijdens de Algemene Beschouwingen kunnen we een om de pijnpunten heen draaiende Mark Rutte verwachten. Hij zal absoluut geen verantwoordelijkheid nemen, dat zal de Kamer toch echt zelf moeten afdwingen.