Podcast, podcast, podcast! Thierry Baudet, Mona Keijzer, nieuwe verkiezingen, de MocroMaffia en meer

Vandaag niet één, maar twee podcastafleveringen bij elkaar.* De eerste aflevering is een gesprek met Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Die vertelt over zijn werk in de Kamer, en zijn hoop (of het gebrek eraan!) voor de toekomst van Nederland. De tweede aflevering van vandaag is een analyse van me, myself and I over zes onderwerpen: de MocroMaffia/Rutte, Keijzer/Omtzigt, Kaag/ChristenUnie, nieuwe verkiezingen, de QR-code maatschappij en de verkiezingen van gisteren in Duitsland. Zoals de vorige keer ook al gezegd: heb wat geduld, want ja, ik moet nog wennen aan dit hele concept. En nee, ik ben zeker geen natural. Helaas.

De Baudet-aflevering:

De analyse:

*Er ging namelijk iets mis met de planner waardoor de Baudet-aflevering nu pas online verscheen.