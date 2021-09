Prutsende Joe Biden blijkt ramp te zijn: ‘Shutdown VS dreigt’

De Amerikaanse overheid kampt met gigantische geldzorgen. De problemen zijn zelfs zo groot dat er een shutdown dreigt. Vier jaar lang werd er gevreesd dat voormalig president Donald Trump de Amerikaanse economie zou vernachelen, maar ondertussen blijkt dat zijn Democratische opvolger er echt helemaal niks van bakt.

Als de Democraten en Republikeinen niet snel tot een compromis komen over Joe Bidens hervormingsplannen dan dreigt er een shutdown te komen. Het AD meldt dat het goed zou kunnen dat de overheid de volgende maand moet sluiten en dat zelfs lopende rekeningen niet kunnen worden betaald. Biden is nog niet eens een jaar president en de economie hapert dus nu al aan alle kanten.

Het gaat zo rampzalig in de VS dat zelfs partijgenoten van Biden dreigen zijn infrastructurele plannen te verwerpen in het Congres. Als er voor dondernacht geen goedgekeurde begroting klaarligt dan sluit de overheid voor de komende maand. Wat toch wel een knappe prestatie zou zijn; nog geen jaar in het ambt en dan al een shutdown.

Biden heeft zich flink in de nesten gewerkt door campagne te voeren op de belofte van radicale veranderingen. Nu wil de hardlinkse vleugel graag zien dat deze veranderingen ook gaan plaatsvinden, er is echter één probleem: omdat Biden het afgelopen half jaar de geldkraan volledig heeft opengedraaid is er nu niks meer over. Republikeinen weigeren, logischerwijs, om nog meer staatsschuld op te bouwen. Democraten willen het schuldenplafond verhogen, maar de Republikeinen weigeren dit dus.

Biden heeft al meerdere malen beloofd dat als zijn begrotingsvoorstel wordt goedgekeurd, het land naar topvorm zou gaan. Maar mocht zijn plan het niet halen dan dreigt sluiting dus. Ondertussen is het nog maar de vraag wat ‘topvorm’ inhoudt: als land nog meer schulden opbouwen kan men niet bepaald ‘topvorm’ noemen.