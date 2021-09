Geert Wilders is woest: ‘Linkse elite wil PVV verbieden!’

Geert Wilders is woedend. En dat is dit keer niet zo gek ook. Want linkse academici pleiten ervoor om zijn partij, de PVV, te verbieden. Nee, dat is geen grap. Ze menen het serieus. Wat nou vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, en ‘democratie’? De PVV heeft een ideologie deze mensen niet aanstaat en dus moet de partij eraan geloven.

Emeritus hoogleraar recht Ulli d’Oliveira meent in linkse krant het Parool dat er gegronde redenen zijn om de PVV te verbieden. Het is natuurlijk een gotspe dat een voormalige verzetskrant zoiets publiceert, maar zo diep zijn ze daar dus gevallen. Oproepen op de democratie te ondermijnen, de rechtsstaat af te schaffen, en een democratisch gekozen partij VERBOTEN te verklaren is daar nu volkomen acceptabel.

3 redenen

Volgens deze hooggeëerde academicus (zucht) kan de PVV verboden worden omdat “het doen en laten van Wilders en zijn PVV in strijd is met de openbare orde.”

En trouwens, gaat hij verder, “[d]e interne organisatie van de partij als stichting is op zichzelf al ondemocratisch. Ook onder die bepaling kan het OM de rechtbank dus met een redelijke kans van slagen verzoeken om de eenmanspartij van Wilders te ontbinden.”

En dan is er nog een derde argument in zijn ogen, te weten dat Wilders veroordeeld is “wegens strijd met de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat.”

Reactie Geert Wilders op oproep PVV te verbieden

Het zal niemand verbazen dat Wilders hier zelf buitengewoon fel op gereageerd heeft. Neem het hem eens kwalijk. Het is immers duidelijk dat dit soort linkse figuren het letterlijk onmogelijk willen maken voor hem om nog langer politicus te zijn, en dus meer dan 1 miljoen Nederlanders te vertegenwoordigen in het parlement.

“Linkse elite wil PVV verbieden,” vat hij de positie van de hoogleraar juist samen. “Puur totalitair gedrag. Zoals ook communisten, islamisten en fascisten het tegengeluid altijd willen smoren en verbieden.”

"Linkse elite wil PVV verbieden. Puur totalitair gedrag. Zoals ook communisten, islamisten en fascisten het tegengeluid altijd willen smoren en verbieden. Schandalig en ineffectief bovendien. De #PVV zal alleen maar sterker worden. Veel sterker!"

Dat is natuurlijk “schandalig,” schrijft Wilders, maar het is bovendien ook nog eens “ineffectief… de PVV zal alleen maar sterker worden. Veel sterker!”

Het goede nieuws voor Wilders? De kans dat zijn PVV verboden wordt is natuurlijk minimaal. De andere partijen willen het niet riskeren dat 1 miljoen kiezers in opstand komen. Niet zo gek, want dat kúnnen ze zich niet permitteren.