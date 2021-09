Teruggekeerde Pieter Omtzigt laat meteen van zich horen: ‘Ze kunnen honderd keer proberen me te sensibiliseren, maar dat gaat niet lukken’

Vandaag heeft Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt zijn rentree gemaakt na zijn verlofperiode. De afgelopen maanden worstelde het Twentse Kamerlid met een burn-out. Zélf zonder een actieve Omtzigt in de Kamer ging het veelal over hem en/of wat hij heeft losgemaakt in de Haagse slangenkuil. Vandaag sprak hij met ferme taal: het kabinet kan nogmaals proberen hem te sensibiliseren, maar dat gaat nimmer lukken.

Veel Nederlanders zaten met smart te wachten op de terugkeer van Pieter Omtzigt en vandaag was het dan zo ver. Qua timing kon het niet beter: het overheidsoptreden in Afghanistan heeft flink wat emoties losgemaakt in Nederland. Vandaag stond er een debat over op de agenda. Bij zijn terugkeer liet Omtzigt direct van zich horen, hij had meerdere Kamervragen ingediend én had een boodschap voor het demissionaire kabinet:

‘Ze kunnen honderd keer proberen me te sensibiliseren, maar dat gaat niet lukken’

Pieter Omtzigt bij terugkeer in de Kamer: 'Ze kunnen honderd keer proberen me te sensibiliseren, maar dat gaat niet lukken'. Video: https://t.co/jHGofkbYtZ pic.twitter.com/33nQCVMUxR — Roel Schreinemachers (@RoelSchrein) September 15, 2021

Wat het Twentse Kamerlid vooral beschamend vond, was het feit dat het kabinet er alles aan deed om de beeldvorming rondom de toeslagenaffaire te beïnvloeden. En dit is tegen het zere been van Omtzigt.

Jarenlang heeft hij zich vastgebeten op dit dossier samen met de andere parlementaire waakhond, Renske Leijten. Jarenlang is hij tegengewerkt door mensen uit het kabinet én uit zijn eigen partij. En al die tijd was het kabinet meer bezig met de beeldvorming dan met opruimen van de gemaakte rotzooi. Terecht zegt Omtzigt dat dit beschamend is.

Omtzigt richt pijlen op kabinet

Voorafgaand aan het debat heeft Omtzigt verzocht naar openheid van bepaalde stukken, helaas, zoals te verwachten viel, heeft hij nog niks ontvangen.

Worst case scenario Is een les van Srbrenica. (van regering en van parlementaire enquete)

Dat scenario moet er zijn en moet operationeel uitgewerkt zijn. Je bent te laat als je dit gaat maken wanneer Taliban Kabul binnentrekt.

(2) — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) September 15, 2021

Direct bij zijn terugkeer laat Omtzigt zien waarom hij een van de beste Kamerleden van het land is. De politicus prikt dwars door alle halve waarheden en kulargumenten heen van het kabinet. Omtzigt zal ook vandaag niet stoppen tot de onderste steen boven is, het kabinet kan zijn borst nat maken voor de terugkeerde Pieter Omtzigt.