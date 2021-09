Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt woest: kabinet deelt Afghanistan-antwoorden vlák voor debat

Afgelopen maandag om 17:00 uur liep de deadline af wat betreft de beantwoording van Kamervragen over de Afghanistanramp. Voor die tijd moesten die antwoorden dus binnen zijn. Maar wat wekt de verbazing van Caroline van der Plas (BBB) en Pieter Omtzigt (onafhankelijk)? Die vragen kwamen pas gisteravond laat binnen. Daardoor hebben ze heel weinig tijd om zich voor te bereiden. Gek he? Je gaat bijna denken dat het kabinet het daar om te doen is.

Het is vandaag een grote dag in de Tweede Kamer. Nou ja, dat zou het zijn als ons parlement zich voor de verandering zou gedragen als een volksvertegenwoordiging. Nu is het natuurlijk eerst en vooral één grote poppenkast.

Maar goed, er zitten toch een páár Kamerleden in die het kabinet heel af en toe enkele kritische vragen durven te stellen. Zo ook Caroline van er Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) en Pieter Omtzigt, onafhankelijk Kamerlid sinds zijn vaarwel bij het huichelachtige CDA. En die twee maken zich er boos over dat ze de antwoorden op vragen over de gang van zaken in Afghanistan gisteravond pas om 10:30 uur hebben gekregen. Dit terwijl de deadline maandag om 17:00 uur was.

Van der Plas en Omtzigt reageren

“Sommige dingen zijn niet veranderd sinds mijn vertrek,” schrijft Omtzigt op Twitter. “Ik bedoel niet de staat van de kabinetsformatie natuurlijk maar het feit dat antwoorden van de Afghanistan-vragen – die ik wilde lezen in de trein – er nog niet zijn.”

Sommige dingen zijn niet veranderd sinds mijn vertrek.

“Was beloofd uiterlijk maandag 17.00 uur,” schrijft Van der Plas als reactie op de tweet van Omtzigt. “Antwoorden op Afghanistan-vragen zijn er, zoals Pieter Omtzigt stelt, inderdaad nog steeds niet. En morgenochtend is debat al. Kabinet haalt gewoon zijn neus op voor de Kamer.”

Debat uitgesteld

Zojuist zou het debat beginnen, maar veel andere partijen zijn ook kritisch over het late tijdstip waarop de stukken verstuurd werden. Daarbij viel het Tunahan Kuzu van Denk op dat de stukken voor het laatst bewerkt waren om kwart voor zeven. Maar toch kwamen ze pas om half elf binnen. “Rare gang van zaken,” stelt hij terecht.

Kati Piri van de PvdA – die partij kan opeens weer kritisch zijn – is ook geïrriteerd. Niet alleen vanwege het late tijdstip, maar ook omdat er vandaag een artikel in de Volkskrant is verschenen waaruit duidelijk blijkt dat de antwoorden van het kabinet te wensen overlaten. Of, zoals zij het verwoorde, “het feitenrelaas bevat niet alle feiten.”

Daarom stelde zij voor te schorsen tot 14:00 zodat het kabinet als de wiedeweerga alsnog de “aanvullende stukken” kan versturen.

Dit werd gesteund door een meerderheid. Daarbij waren er verschillende partijen die duidelijk maakten dat ze liever een andere datum hebben dan een ander tijdstip. Van der Plas stelde logischerwijze voor het debat met dertig uur te verlaten. Want ja, zo lang heeft zij ook op de antwoorden moeten wachten.

Natuurlijk gingen alle kartelpartijen daar niet in mee. Want stel je voor dat je écht even een vuist maakt tegen het kabinet. Dat kan niet. Nee, ze willen af en toe wel even wat huilen, maar alleen als het veilig is.

