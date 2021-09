Partij elders: Pieter Omtzigt sluit terugkeer naar CDA uit en begint Groep Omtzigt

Het CDA heeft het echt flink voor zichzelf verpest, want ex-CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt keert niet terug bij de partij en richt zijn eigen Groep Omtzigt op. ‘Ik kan helaas niet anders dan alleen verder gaan’, aldus Omtzigt.

De kans dat Omtzigt toch weer terug zou keren bij het CDA was al klein. En dat heeft die partij volledig aan zichzelf te danken, gezien alles wat ze hem hebben geflikt. Maar het is wel mooi om te zien dat Omtzigt zelf nu definitief uitsluitsel geeft!

De Enschedese ex-CDA’er zal nu verdergaan als Groep Omtzigt. “Ik heb een weloverwogen besluit genomen”, zegt Omtzigt volgens het AD.

De introductie van Groep Omtzigt in de politieke arena komt op een bijzonder moment. Het is namelijk net nu VVD-leider Mark Rutte, D66-voorvrouw Sigrid Kaag en CDA-leider Wopke Hoekstra er niet uit lijken te komen met de formatie van een nieuw kabinet. De ChristenUnie was geen optie en de ‘gefuseerde’ linkse partijen Groenlinks en PvdA evenmin. Rutte wil nu kijken of er mogelijkheden zijn voor een minderheidskabinet, maar de kans dat andere partijen zich daar niet aan willen wagen is behoorlijk groot.

Het zou dus zomaar kunnen dat de boel binnen de kortste keren echt spaak loopt. Als dat zo is dan zijn nieuwe verkiezingen het meest waarschijnlijk. Rutte denkt daar met zijn VVD flink van te kunnen profiteren, als we de peilingen mogen geloven. Voor D66 kon dat wel eens spannend worden en het CDA staat ook op dik verlies.

Er zou dan een politieke aardverschuiving plaats kunnen gaan vinden, waarbij Pieter Omtzigt’s eigen Groep Omtzigt en de BoerBurgerBeweging de grootste relatieve winst zouden kunnen behalen. En de grotere en bekendere partijen zouden dus wel eens flink in kunnen moeten leveren. Of het helemaal in het voordeel van de VVD zou zijn is nog onzeker, maar het zou de gehele politiek wel wakker kunnen schudden. Dan waait er eindelijk een frisse wind door het parlement.