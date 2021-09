CDA neemt plan Pieter Omtzigt over en wil nu zelf ook vertrouwen van burger in overheid herstellen

Bijna alles wat ex-CDA’er Pieter Omtzigt in zijn boek voorstelde, om het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen, presenteert het CDA nu als hun eigen plan. Zo moet er een nieuw sociaal contract komen, moet de bezem door de uitvoeringsdiensten en dienen burgers beter tegen de overheid te worden beschermd.

Het is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk dat dit CDA-rapport nú verschijnt. Het CDA zegt wel dat dit plan moet helpen om met een ‘herkenbaar CDA’ uit de interne crisis te komen en klaar te zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, maar het lijkt er meer op dat ze rekening houden met mogelijke nieuwe landelijke verkiezingen en de terugkeer van Pieter Omtzigt.

Mocht er nu op miraculeuze wijze toch een nieuw kabinet komen, dan is iedereen het CDA-rapport binnen de kortste keren al weer vergeten. Het zou logischer zijn om dit naar buiten te brengen zodra mensen zich weer beginnen te interesseren in partijen en hun standpunten.

Maar omdat het grotendeels dezelfde inhoud heeft als Pieter Omtzigt’s boek, brengen ze het nu alvast naar buiten. Omtzigt verschijnt medio september namelijk weer in de politieke arena en gaat eerst zijn eigen visie uit de doeken doen. Dan is zo’n rapport een prima manier om hem de wind uit de zeilen te halen, al zal dat niet genoeg zijn.

Volgens het CDA-rapport willen ze in ieder geval de Belastingdienst, het COA, DUO en de IND aanpakken. Daarnaast willen ze belangenbehartigers voor de belastingbetaler, zogeheten ‘taxpayer advocates’, in dienst nemen. Een opmerkelijk punt is de terugkeer van de ‘Melkert-banen’ die ze ‘basisbanen’ noemen voor mensen in de bijstand. En een Nationaal Woonplan moet het woningtekort helpen oplossen, waarbij er geen taboes zijn: bouwen in het groen tot ‘een nieuwe stad’ zijn mogelijk, meldt het AD. Het CDA is er duidelijk niet meer voor de boeren.

En met deze uitspraak van partijleider Hoekstra weet je zeker dat het plan bij voorbaat al gedoemd is om te falen: “Met dit verhaal voor Nederland nemen we de verantwoordelijkheid voor de grote vraagstukken van deze tijd. Die verantwoordelijkheid past ons. We zijn het onze idealen verplicht om ons vaker uit te spreken over onze ideeën en ook duidelijker te benoemen vanuit welke waarden wij handelen.”