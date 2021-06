CDA-afdeling houden ene na andere bijeenkomst om vertrek Pieter Omtzigt te bespreken: ‘Roer moet radicaal om’

Het rommelt behoorlijk in het CDA. Binnen en buiten de partij is er veel beroering over de wijze waarop Pieter Omtzigt afgelopen weekend de partij achter zich liet. Veel afdelingen hebben daarom besloten om extra bijeenkomsten in te plannen om de onvrede in goede banen te leiden, zo rapporteert de NOS.

Anonieme CDA’ers zijn absoluut niet tevreden over de gang van zaken. Tegen de nieuwsdienst van de publieke omroep zeggen ze “in shock” te zijn, en dat “het roer radicaal om moet.” Anderen vinden dat de partij te rechts is geworden: “We moeten terug naar onze kernwaarden.”

Enkele leden die links in de partij staan willen zelfs een partijcongres naar voren halen. Ze hebben daar naar eigen zeggen 300 handtekeningen voor nodig, en zijn begonnen die in te zamelen.

Toch lijkt de partij nog niet geheel uit elkaar te vallen. Een anoniem lid zegt “absoluut niet” aan het opzeggen van het lidmaatschap gedacht te hebben: “Dit zijn juist tijden dat je er moet zijn voor elkaar en voor de partij.”