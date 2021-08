Pieter Omtzigt verschijnt eerder dan verwacht weer in de politieke arena

Voormalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt laat half september al wat van zich horen. Dat is eerder dan oorspronkelijk gepland stond vanwege zijn ziekteverlof. Op 17 september is hij te gast bij de talkshow Plein Publiek, meldt het debatcentrum De Balie. In het praatprogramma zal hij zijn plannen als Kamerlid uit de doeken doen.

Eind mei zei Omtzigt dat hij voor vier maanden met ziekteverlof zou gaan wegens een burn-out. Omtzigt hield zich toen, samen met SP-Kamerlid Renske Leijten, bezig met het toeslagendossier en zorgde er daarmee voor dat het kabinet is gevallen. Hij lijkt echter sneller te zijn hersteld dan hij zelf had verwacht, meldt De Telegraaf.

Toen het kabinet eenmaal was gevallen en er nieuwe verkiezingen waren uitgeroepen, begon de volgende ronde ellende. Rutte, die alles nog steeds ontkent, wilde Omtzigt niet in het kabinet en zocht naar een “functie elders” voor Pieter Omtzigt. Toen brak de pleuris bij het CDA uit, want die namen het niet voor Omtzigt op. Sterker nog, het toenmalig CDA-Kamerlid moest wat het CDA betreft zelf ook zijn excuses aanbieden voor het een en ander. Volstrekt belachelijk natuurlijk, dus vertrok Omtzigt bij het CDA.

Nu er een impasse is bereikt bij de formerende partijen (VVD, D66 en CDA), omdat ze geen heil zien in een kabinet met de ChristenUnie of de PvdA en GroenLinks, is het des te interessanter dat Pieter Omtzigt weer op het toneel verschijnt.

Hij zou in zijn eentje namelijk goed zijn voor ongeveer vijf zetels van het CDA. Mochten er nu nieuwe verkiezingen komen omdat de formatie echt stuk blijkt te zijn gelopen, dan is Omtzigt iemand om rekening mee te houden. Hij is namelijk één van de weinige politici die veel steun bij de burger heeft en de VVD en het CDA een spiegel voor kan houden. Alle waarden waar zij alleen over spreken, belichaamt hij daadwerkelijk en dat is ook terug te zien in zijn werk. Hij zou de boel dus wel een flink kunnen ontregelen voor de grootste rechtse partijen, mocht het tot nieuwe verkiezingen komen.