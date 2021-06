Peiling Maurice de Hond: de ineenstorting van het Pieter Omtzigt-loze CDA bevestigd! Kan Wopke Hoekstra aanblijven?

Slecht nieuws voor het CDA: de peiling van Maurice de Hond van vorige week lijkt géén foutje te zijn. De ‘christendemocraten’ staan namelijk ook deze week op een wanstaltige zes zetels. Voor de voormalige machtspartij is dat natuurlijk een ramp. Hoe lang kan Wopke Hoekstra nog aanblijven?

In de nieuwe peiling van Maurice de Hond vinden er geen verschuivingen plaats. De VVD is nog steeds veruit de grootste partij van Nederland, gevolgd door D66 en de PVV. Daar zullen niet zoveel mensen van schrikken, hoewel het natuurlijk het één en ander zegt over ons volk dat ze deze partijen zo groot maken en houden – en niets goeds.

Maar het echte nieuws bestaat eruit dat het CDA niet in staat is om weer op te krabbelen. Net als vorige week staat de partij op een magere, desastreuze, maar ook hilarische zes zetels. Voor een nieuwe partij is dat natuurlijk prima. Maar het CDA is dé oude machtspartij van ons land. Van Agt. Lubbers. Balkenende. Het zijn slechts drie voorbeelden van CDA-premiers die ongetwijfeld nooit hadden gedacht dat hun partij zó klein zou worden. Maar het is toch echt zo.

En het meest veelzeggende is, natuurlijk, dat die zes zetels aan de partij gegeven worden zónder dat De Hond de nieuwe partij van Pieter Omtzigt – want die komt er ongetwijfeld – meeneemt in de peilingen. Als hij dat wél doet moet het CDA er ernstig rekening mee houden dat er ook nog wat afgesnoept wordt van die laatste 6 zetels. Het zou wat zijn.

Voor nu is het CDA virtueel kleiner dan VVD, D66, PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en de SP. In de rangorde staat het CDA nu dus op een achtste plek. En dat is ook nog maar de vraag, trouwens, want zowel ChristenUnie als Volt staan ook op 6 zetels, en zouden uiteindelijk dus meer stemmen kunnen krijgen dan het CDA. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat de BoerBurgerBeweging, JA21 en FVD alle drie op vijf zetels staan, wat binnen de foutmarge is met betrekking tot het verschil met het CDA… terwijl FVD ook systematisch onderschat wordt in de peilingen en we er dus ernstig rekening mee moeten houden dat die partij gróter zou worden bij verkiezingen dan het CDA. Dan is het dus zeer wel mogelijk dat het CDA niet op de achtste plek komt, maar op de 10e, 11, of zelfs de 12e plek.

Het CDA!

Goed nieuws natuurlijk. Want als één partij dit verdient, dan is het ’t CDA.

De enige vraag die ons nu nog rest is: wanneer vertrekt Wopke Hoekstra? Hij is weliswaar de grote liefde van superrijke donateurs, maar de gewone kiezer ziet niets in hem. Hoe kan zo’n man in vredesnaam aanblijven?