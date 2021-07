Geplaagde Pieter Omtzigt keert terug, maar wat gaat hij doen? Concurreren met het CDA of komt hij met een heel ander plan?

Pieter Omtzigt lijkt, na een burn-out, aan de beterende hand en kondigt zijn rentree in Den Haag aan. De grote vraag is alleen: Wat gaat Pieter doen? Gaat hij zijn eigen partij oprichten of komt hij met een heel ander plan? Op 24 september weten we het in ieder geval zeker, dan zal de geplaagde ex-CDA´er een lezing geven over zijn nieuwe boek Een Nieuw Sociaal Contract, waar hij ook zijn visie voor de komende termijn uit de doeken zal doen.