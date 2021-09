Ticketmaster doet aan vaccinatie-discriminatie op de werkvloer: alleen gevaccineerde werknemers mogen naar kantoor komen

Het bedrijf Ticketmaster heeft zijn werknemers via de mail laten weten dat alleen werknemers die volledig gevaccineerd zijn mogen werken op kantoor. Met deze eis overtreedt het bedrijf, die de mail naar alle werknemers over de wereld stuurde, de Nederlandse wet. De eerste werkgerelateerde stappen naar vaccinatie-discriminatie op de werkvloer zijn gezet.

In Nederland is het zo – gelukkig maar – dat bedrijven je niet mogen verplichten om een vaccinatiebewijs te laten zien om aan het werk te gaan. Toch heeft Ticketmaster aan al zijn werknemers laten weten, dus ook de werknemers in ons land, dat als ze op kantoor willen werken, zij gevaccineerd moeten zijn. NU.nl heeft de desbetreffende mail in handen gekregen.

“We verwachten dat iedereen die in onze kantoren werkt gevaccineerd is. Uitzonderingen onder speciale omstandigheden, zoals een negatieve test, moeten afgesproken worden met je leidinggevende.”

Een woordvoerder van het bedrijf heeft laten dat het zou gaan om een actie die het vaccineren aanmoedigt, maar een anonieme werknemer heeft aan NU.nl laten weten dat de zaken toch echt anders liggen. Werknemers van wie men wist dat ze niet gevaccineerd zijn konden rekenen op een telefoontje met de boodschap dat ze thuis moesten gaan werken.

De grote vraag is nu natuurlijk wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren. Bij de vorige persconferentie maakte coronaminister Hugo de Jonge bekend dat men gaat kijken of een coronaregistratie voor sommige sectoren een optie is.

Zulke opmerkingen, en het nieuwe beleid van Ticketmaster, laten zien we steeds meer afglijden naar een totaal in tweeën gespleten maatschappij. Dit is niet simpelweg meer het aanmoedigen van het vaccinatieprogramma, dit is gewoon het hard buitensluiten van mensen die niet gevaccineerd zijn.

De Nederlandse vakbonden hebben gelukkig eerder al laten weten dat het buitensluiten van ongevaccineerde mensen onacceptabel is. Het is te hopen dat zij een vuist maken tegen zulk soort acties als dat van Ticketmaster.