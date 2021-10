CDA-prominent en LTO-voorzitter Sjaak van der Tak over ondergang eigen partij: ‘Caroline van der Plas verwoordt goed wat de boeren bezighoudt’

CDA-prominent en LTO-voorzitter Sjaak van der Tak heeft zich vandaag uitgesproken over het flinke zetelverlies van zijn partij in de peilingen. Nog maar 4 procent van de boeren zou stemmen op het CDA, wat een dieptepunt is voor de partij. Tot zijn grote verdriet ziet hij zijn partij afglijden, terwijl BBB-leider Caroline van der Plas juist het nieuwe steunpunt voor de boeren is geworden.

Van der Tak was vandaag te gast bij Buitenhof om te praten over de boerenkwestie. De kiezers lopen massaal weg bij het CDA, wat van oorsprong dé boerenpartij van Nederland was. Het doet hem zichtbaar veel om te zien dat zijn partij de boer niet meer weet aan te spreken.

Slechts vier procent van de boeren zou CDA stemmen als er verkiezingen zouden zijn. 'Dat raakt mij echt in mijn ziel, aldus Sjaak van der Tak in #Buitenhof. 'Weet dat Caroline van der Plas goed verwoordt wat de boeren bezighoudt'. 'Het CDA is wat afgedreven van de boeren'. pic.twitter.com/WM93pHsAJC — Buitenhof (@Buitenhoftv) October 24, 2021

Terwijl de boer zich niet meer herkent in het CDA vervult een andere partij, de BoerBurgerBeweging, deze rol wel goed.

“Dat raakt mij echt in mijn ziel. Weet dat Caroline van der Plas goed verwoordt wat de boer bezighoudt. Dat doet ze keurig. Er is ook een andere kant: ik zie dat gelukkig dat het CDA weer in beweging is, want die is eigenlijk al heel lang ontstaan want het CDA is wat afgedreven van de boer. Eigenlijk al in 2012 toen het ging om de VVD en de PvdA. Toen hebben heel van onze CDA-boeren VVD gestemd. De laatste twee verkiezingsprogramma’s zie je niet meer dat die aandacht er is vanuit het CDA voor het boerenfamiliebedrijf.”

Van der Tak uit terechte zorgen en kritiek op zijn partij. Al een paar jaar is het CDA niet meer de boerenpartij van Nederland en nu er eindelijk weer een boerenpartij in de Tweede Kamer zit snoept die partij de boerenkiezers weg. Het is duidelijk dat Caroline van der Plas succesvol de nieuwe boerenpolitica van Nederland is geworden, haar partij groeit haast maandelijks in de peilingen.