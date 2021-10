Column Wybren van Haga: Waar blijft dat VWS-onderzoek naar deal met mondkapjeszwendelaar Van Lienden?

Advocaat Peter Plasman riep eerder deze week benadeelde vrijwilligers, die Sywert van Lienden en zijn twee compagnons aan het begin van de coronacrisis hebben geholpen met het importeren van mondkapjes, op zich te melden, zodat Plasman aangifte kon doen inzake de mondkapjeszwendel.

Bij Jinek zei de advocaat donderdagavond dat de drie zich met de overeenkomst met de overheid schuldig hebben gemaakt aan oplichting. Er was door Van Lienden gezegd dat er geen geld zou worden verdiend aan de levering van de mondkapjes, maar later bleek dat ze er ongeveer 28 miljoen euro aan hadden overgehouden. De oproep van Plasman heeft succes gehad, want volgens de NOS hebben er zich vrijwilligers gemeld, zodat Plasman zijn aangifteplan kan doorzetten. De advocaat heeft daarbij een duidelijk doel: de door het bedrijf van Van Lienden gekaapte miljoenen aan belastinggeld terug de staatskas in.

Een mooie actie, maar hoe zit het met de rol van minister De Jonge? Wat wist hij van de mondkapjesdeal? Waarom laat het onderzoek van VWS naar de zwendel met mondkapjes zo lang op zich wachten?

De zweem van zwendelarij schaadt het vertrouwen in de politiek

Waar andere aanbieders van mondkapjes destijds naar een VIP-loket werden verwezen of gewoon geen antwoord kregen, onderhield de ambtelijke staf van CDA-minister Hugo de Jonge een telefonische hotline met partijgenoot Sywert van Lienden. Het was een topambtenaar van De Jonge die akkoord gaf op de 100 miljoen euro aan Van Lienden voor de te leveren mondkapjes. Dit schreeuwt om opheldering, zeker omdat het gaat om belastinggeld.

Half juni werd bekend dat ‘onafhankelijk onderzoek’ naar de mondkapjesdeal tussen het ministerie van VWS en Sywert van Lienden en zijn twee compagnons pas na de zomer klaar zou zijn. Inmiddels rollen we de herfst alweer in, dus we zijn reuze benieuwd met welke uitkomsten minister Tamara van Ark voor Medische Zorg naar de Kamer komt. Interessant daarbij is het antwoord op de vraag waarom VWS in zee ging met het bedrijfje van Van Lienden en zijn compagnons, terwijl er ook andere aanbieders waren. Ook ben ik benieuwd naar de rol van de top van het ministerie van VWS in het algemeen en minister De Jonge in het bijzonder. Als er sprake is van een dealtje tussen twee partijgenoten, moet De Jonge inpakken en wegwezen. Omdat de zweem van zwendelarij het vertrouwen in de politiek schaadt, is duidelijkheid snel geboden.

Wybren van Haga is Tweede Kamerlid namens Belang van Nederland