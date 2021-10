Deugende Kamerleden uiten kritiek op Ankie Broekers-Knol die asielstroom affakkelde: “Kwaadaardig”

Het deugen van Nederlandse Kamerleden gaat onverstoorbaar verder. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol zou “kwaadaardig” zijn door te stellen dat Nederland de opvang van tienduizenden asielzoekers niet aankan. Broekers-Knol bood een dag na de gedane uitspraken al haar excuses aan, maar de Tweede Kamer moet alsnog even de gespeelde verontwaardiging uiten.

Zodra iemand een kritische noot kraakt op het Nederlandse asielbeleid, dan kan diegene een stormvloed aan kritiek ontvangen. Zo ook demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. Afgelopen zaterdag uitte ze haar zorgen over de Nederlandse opvang. Ons land zit propvol, nu al moet er gekeken worden naar alternatieve opvangplekken.

Broekers-Knol vreesde voor de toekomst als er nog méér asielzoekers deze kant op komen. Een nieuwe vluchtelingenstroom zoals in 2015 kan ons land niet aan op dit moment. De PVV was blij om te horen dat de staatssecretaris een keer de realiteit onder ogen zag. In de Tweede Kamer noemde PVV’er Markuszower de demissionair bestuurder een angsthaas omdat ze haar woorden uiteindelijk terugnam, dat laat de NOS weten.

“Zegt ze eens wat goeds, in een zeldzaam helder moment, dan laat ze zich terugfluiten.”, aldus Markuszower.

Andere Kamerleden waren juist woedend op de VVD-staatssecretaris omdat ze “kwaadaardige” dingen zei of omdat ze goochelde met cijfers. Ondertussen heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers vandaag gemeld dat zij hotels en vakantieparken hebben benaderd om te helpen bij de opvang.

De kritische boodschap van Broekers-Knol was dus zeker niet ongegrond. Maar men lijkt geen oog te hebben voor de groeiende problemen bij het COA. Liever willen zij (deug) punten scoren door flink uit te halen naar de VVD’er.

Terwijl de problematiek in de Nederlandse asielopvang groeit, maken deugende Kamerleden zich meer druk om de uitspraken van een staatssecretaris.