Falend asielbeleid Nederland: COA kan toestroom asielzoekers niet meer aan, vraagt hotels en vakantieparken om hulp

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft opnieuw aan de bel getrokken. Door de grote stroom aan asielzoekers die ons land binnenkomt, en het nijpende tekort aan opvanglocaties, wil de organisatie de hulp inschakelen van hotels en vakantieparken. Ondertussen moest staatssecretaris Ankie Broekers-Knol in allerijl haar woorden terugnemen dat Nederland de migratiestromingen niet aankan.

Afgelopen weekend ontstond er flink wat ophef nadat VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol in een openhartig interview aangaf dat Nederland de opvang van tienduizenden Afghanen niet aankan. Nu al moet de asielopvang uitwijken naar noodlocaties en zojuist is bekend geworden dat het COA zelfs kijkt naar andere opties: hotels en vakantieparken.

Sinds deze week benadert het COA hotels en vakantieparken in Nederland, dat meldt de Volkskrant. “Het is alle hens aan dek. Dat we dit nu doen, zegt veel over de krapte op dit moment.”, aldus een medewerker van het COA. In Nederland zijn er zo 30.000 opvangplekken voor asielzoekers en vrijwel alle plekken zitten vol. Met de huidige migratiestroom zit er dus maar één ding op voor het COA: alternatieve (tijdelijke) onderkomens zoeken.

Ondertussen blijft het Nederlandse asielbeleid hetzelfde; de grenzen blijven wagenwijd openstaan terwijl wij deze asielzoekers nauwelijks iets kunnen bieden. Broekers-Knol waarschuwde het land er al voor maar kreeg boze, deugende coalitiegenoten op haar dak. Een dag later bood ze haar excuses aan. Ondertussen is dit iets waar PVV-leider Geert Wilders al jaren voor waarschuwt. Maarja, zoals zo vaak wordt zijn kritiek niet gehoord.

Ondertussen verergert Den Haag de situatie alleen maar. De woningnood zal door dit ondoordachte beleid niet minder worden én ondertussen kunnen wij deze potentiële nieuwkomers ook niks bieden. Geen huis én ook geen al te rooskleurige toekomst. Het is niet bepaald iets om trots op te zijn als je de grenzen wagenwijd openzet in naam van ‘solidariteit’ en ‘medemenselijkheid’, om vervolgens deze mensen praktisch niks te kunnen bieden. Toch blijft het beleid voorlopig onveranderd.