Geert Wilders reageert op excuses Ankie Broekers-Knol: ‘Zegt ze voor het eerst iets dat klopt en dan zegt ze sorry’

Afgelopen weekend liet demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol wel degelijk zien verstand van zaken te hebben. Nederland kan simpelweg niet tienduizenden Afghanen opvangen, we moeten nu al asielzoekers opvangen in noodlocaties. Daags na haar kritische uitspraken biedt ze haar excuses alweer aan. Volgens PVV-leider Geert Wilders doodzonde. Ze zei namelijk eindelijk eens iets wat klopt.

Kort nadat Ankie Broekers-Knol aan de bel trok over de penibele situatie in de Nederlandse asielopvang betreurt ze haar gedane uitspraken. In het inmiddels beruchte interview sprak ze over een mogelijke braindrain vanuit Afghanistan. Terwijl honderdduizenden mensen dat land ontvluchten, en er mogelijk honderdduizend onze kant opkomen, vindt er een kaalslag in het land zelf plaats.

Daarnaast kan Nederland zo’n grote vluchtelingenstroom niet aan. De afgelopen weken zijn de eerste noodlocaties al geopend om asielzoekers op z’n minst een dak boven het hoofd te bieden. Als er daadwerkelijk tienduizenden vluchtelingen komen dan moeten we die mensen onderbrengen in gymzalen of andere locaties. Wat gewoon onwenselijk is aldus de VVD-staatssecretaris. De deugende coalitiepartners CDA, D66 en de ChristenUnie vonden deze uitspraken “misleidend”.

PVV-leider Geert Wilders kon daarentegen de oprechte waarschuwing van Broekers-Knol wel waarderen. Hij reageert dan ook cynisch op het nieuws dat de VVD’er nu al weer excuses heeft aangeboden. Wat volgens Wilders een domme actie is: “Zegt ze voor het eerst in haar carrière iets dat klopt – Nederland kan geen 100.000 Afghanen aan – en dan zegt ze sorry. Veel dommer wordt het niet.”

Zegt ze voor het eerst in haar carrière iets dat klopt – Nederland kan geen 100.000 Afghanen aan – en dan zegt ze sorry. Veel dommer wordt het niet.#BroekersKnol https://t.co/rydlZKKdY8 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 4, 2021

We zien echter ook dat kabinetsleden die kort buiten de pas lopen direct worden berispt, of in het geval van Mona Keijzer zelfs de laan uit worden gestuurd. Broekers-Knol heeft in feite niks fout of raars gezegd, ze schetste een scenario. Een reële scenario die lieden van D66 en CDA voorlopig nog even stil willen houden. Broekers-Knol heeft natuurlijk haar excuses moeten maken om de oeverloze formatie niet te ‘belemmeren’.