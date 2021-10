Coalitiepartijen boos op uitspraken Ankie Broekers-Knol: ‘We kunnen de opvang van 100.000 Afghanen niet aan’

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol heeft zich de woede van haar coalitiepartners op de hals gehaald. In een openhartig interview zei de VVD’er dat ons land de mogelijke komst van 100.000 Afghanen simpelweg niet aan kan. Coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie balen dat Broekers-Knol met zulke “misleidende” getallen komt.

De afgelopen weken zagen Nederlanders al de ene na de andere politieke bestuurder vertrekken. Of door een motie van afkeuring, of vanwege kritiek op het kabinetsbeleid. Nu heeft Ankie Broekers-Knol zichzelf in een benarde positie weten te brengen. In een openhartige interview spreekt ze over de huidige stand van zaken in onze asielopvang.

Onze asielopvang bevindt zich op dit moment in een noodsituatie, het land zit propvol en er moeten nu al noodlocaties worden opgetuigd om asielmigranten een dak boven het hoofd te bieden. Broekers-Knol vreest dan ook voor de toekomst, want met de komst van tienduizenden Afghanen zal de situatie helemaal uit de hand lopen:

“Als die 23.000 mails allemaal van één persoon zijn, en die willen allemaal vaak hun gezin meenemen – maal vijf, reken ik altijd maar – zijn dat 100.000 mensen. Mijn eerlijke antwoord is nee. Dat kunnen we niet aan. Dat is problematisch. Mijn woordvoerder denkt nu vast: dat is niet handig om te zeggen. Maar ik vind gewoon dat je daar eerlijk over moet zijn. En ik wil er ook nog iets anders bij zeggen. Ik denk ook dat je goed in de gaten moet houden dat je niet zorgt voor een braindrain van het land.”

De kritiek schiet in het verkeerde keelgat van de andere coalitiepartijen, dat meldt het AD. Het CDA vindt dit misleidende getallen en uiteindelijk zorgt zo’n uitspraak alleen maar voor ruis. D66-Kamerlid Salima Belhaj vindt de uitspraken “afschuwelijk” en roept dat zij wél hard blijft werken om bedreigde Afghanen hier naartoe te halen.

Het bizarre interview in @ADnl vandaag van @ankiebroekers op me in laten werken. Heb maar een woord voor haar uitspraken : afschuwelijk. Ik blijf in ieder geval wél hard werken om de bedreigde Afghanen hierheen te halen. https://t.co/rpYRPHbuBt — Salima Belhaj (@SalimaBelhaj) October 2, 2021

Toch zie je duidelijk de paniek bij de deugende kartelpartijen. Broekers-Knol spreekt zich terecht uit, de situatie is penibel. Als we nu al mensen moeten onderbrengen op een noodlocatie, dan zal dat in de nabije toekomst alleen maar erger worden. Wat voor een toekomst kunnen wij gevluchte mensen bieden als ze in een Nederlands tentenkamp moeten verblijven? Daar is niks barmhartigs aan. Broekers-Knol laat in het interview zien dat zij als verantwoordelijke staatssecretaris de situatie goed kan inschatten. We moeten nu ingrijpen voordat we de grenzen openzetten voor nog meer mensen die we niet eens fatsoenlijk kunnen huisvesten.