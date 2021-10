Fleur Agema (PVV) snoert coronapas-fanaat Hugo de Jonge de mond: “Het is schijnveiligheid want gevaccineerde kan besmet zijn”

Coronaminister Hugo de Jonge gaat er niet vanuit dat de coronapas in de eerste week van november zal worden afgeschaft. De Jonge bereidt ons alvast voor op een nodeloos lange verlenging van deze maatregel. Net als met de avondklok eerder dit jaar zal zonder goede onderbouwing de maatregel nog langer voortkabbelen. Dit terwijl de pas de situatie niet veiliger maakt, aldus PVV-politica Fleur Agema.

Als CDA-minister Hugo de Jonge openlijk vraagtekens gaat zetten bij de einddatum van een maatregel dan weet je dat de rapen gaar zijn. De coronapas zal naar alle waarschijnlijkheid niet worden afgeschaft begin volgende maand. ‘We moeten er vanaf zodra het kan’, aldus de CDA’er. Met net als ten tijde van de avondklok was het onduidelijk wat nu precies het moment is dat het kabinet het ‘verantwoord’ vindt om zo’n ingrijpende maatregel af te schaffen.

Keer op keer wordt er met datums of cijfers gegooid, maar bijna iedere week verandert de situatie waardoor er nog steeds geen zekerheid is. Dat is het standaard riedeltje geworden van De Jonge en consorten. Ondertussen zegt PVV-Kamerlid Fleur Agema dat een coronapas voor schijnveiligheid zorgt.

Het is niet veiliger 🙄 Het is schijnveiligheid want gevaccineerde kan besmet zijn. https://t.co/Tld0YQAIJx — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) October 12, 2021

Mensen die gevaccineerd zijn kunnen alsnog besmet zijn, ondertussen hoeven zij zich niet te laten te testen. Zo’n coronapas zorgt dus alleen maar voor schijnveiligheid omdat het ongevaccineerde mensen buitensluit of belemmerd om eenvoudig deel te nemen aan, met strikte regels, het sociale leven.

Fact free politics door de minister van VWS. @hugodejonge blijft doen alsof coronapas veiligheid geeft. Dat is onwaar. Gevaccineerden kunnen corona krijgen en doorgeven. Hij creëert hiermee schijnveiligheid. Bron Aspen Valley kwam vermoedelijk legaal binnen. @op1npo https://t.co/YKTgjGoiTG — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) October 13, 2021

De afgelopen weken is De Jonge dagelijks de invoering van de coronapas aan het goedpraten. ‘Het is allemaal niet zo erg’ en wat nog meer. Waardoor het haast een zekerheidje wordt dat het coronatoegangsbewijs voorlopig nog niet verdwijnt. In november zal de pas niet verdwijnen en met het oog op Sinterklaas en Kerst in de laatste maand van het jaar is er een dikke kans dat we dan óók nog zitten opgescheept met deze vorm van schijnveiligheid..