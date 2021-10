Fleur Agema woedend om besmette man die met QR-code overal naartoe gaat: “Deze farce heeft Hugo de Jonge gecreëerd”

PVV-politica Fleur Agema is niet te spreken over het nieuws dat een met corona besmette man toch nog overal naartoe kan. De man in kwestie kan nog overal naar binnen met zijn QR-code. Agema is woedend op dit feit en noemt het “totaal ziek beleid”.

Wanneer je gevaccineerd bent en de CoronaCheck-app op je telefoon hebt staan geniet je een zeker privilege. Zelfs als je besmet bent geraakt met het coronavirus dan kom je overal nog binnen. Aan Hart van Nederland deelt een besmette man zijn ervaringen; de man vertelde dat ondanks dat hij besmet was zijn QR-code nog geldig bleef. Hij kon dus overal gewoon naar binnen. Ondanks een positieve test is hij gewoon naar het Amsterdam Dance Event gegaan:

“Omdat wij niet ziek genoeg waren van corona om binnen te hoeven blijven en onze QR-code’s gewoon geldig bleven zijn wij naar al onze geplande uitstapjes gegaan. Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die na een vaccinatie toch besmet wordt en zijn QR-code behoudt om overal toegang te blijven houden.”

De overheid weet dat dit probleem bestaat, maar kan het technisch niet oplossen. Ondertussen kunnen mensen die om bepaalde redenen niet mee willen doen aan de QR-regelgeving niet naar binnen. Terwijl iemand die positief getest is ongestoord zijn gang kan gaan. Terecht dan ook dat PVV-politica Fleur Agema van een “farce” spreekt.

Deze farce heeft ⁦@hugodejonge⁩ gecreëerd! Totaal ziek beleid. Geef ons onze vrijheid terug nu! Besmette man gaat dankzij QR-code toch overal naartoe: 'Ben vast niet de enige' | Hart van Nederland https://t.co/Pvr626aTz1 — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) October 19, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Coronaminister Hugo de Jonge heeft hoog van de toren geblazen dat de QR-codesysteem noodzakelijk was om besmettingen tegen te gaan. Maar intussen heeft hij ons opgezadeld met een gedrocht van een systeem wat besmette mensen met een ‘veilige QR-code’ gewoon binnenlaat. Het is inderdaad niks meer dan een farce. Schijnveiligheid, want als besmette mensen alsnog binnen kunnen komen, waarom dan al die moeite voor dat systeem?