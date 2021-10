Frits Bosch: activistische media demoniseren

“It is known that the newspapers are habitually untruthful, but it is also known that they cannot tell lies of more than a certain magnitude’. George Orwell (1903-1950), Brits schrijver en criticus.

Geachte mevrouw Van Dijck, volgens u bedreigt de onveilige arena de academische vrijheid en u noemt bedreigde hoogleraren. Die bedreigingen kwamen via social media. Ik trek het ruimer. Laten we eens onderzoeken hoe de ‘officiële’ media opereren. Onze landelijke kranten leveren over het algemeen goede kwaliteit. Waar het echter van de politieke tegenpartij sprake is, gaat menig krant naar mijn mening zich aan demoniseren te buiten. Ik geef een paar voorbeelden van activisme, maar moet me helaas beperken.

De Volkskrant laat in de krant een leraar aan een Christelijk gymnasium te Den Haag zijn mening geven dat PVVers en Forummers systematisch uitgesloten moeten worden van onderwijstaken. Dat lijkt me een haatdragende uitlating, zelfs een vorm van fascisme. Dit doet zich op een ‘christelijke’ school. Wat doet hij met het brein van onze kinderen. De Volkskrant stemt blijkbaar in met dit Berufsverbot. Hij kwam ermee weg. De activistische De Volkskrant vindt het blijkbaar prima.

Het Parool laat emeritus prof Ulli d’Oliveira (88) menen dat de PVV verboden moet worden, alweer het Berufsverbot. d’Oliveira mag van zijn recht op vrije meningsuiting gebruik maken, maar wil anderen die vrijheid ontnemen. Het Parool plaatst het en stemt er blijkbaar mee in. Voor zover ik weet is er nooit een docent geweest die opriep tot een Berufsverbot van een linkse politicus. Niet dat het wat uitmaakt voor PVV’ers, want zij worden sowieso van officiële functies buitengesloten.

NRC Handelsblad’s toenmalige redacteur Bas Heijne heeft jaar in jaar uit, week in week, uit Geert Wilders gedemoniseerd. Activiste Clarice Gargard strekt haar in haar NRC columns de beschuldigende vinger uit naar witte Nederlanders als white supremacists, racisten, kolonisten, slavendrijvers. Ze vormt een trio met Gloria Wekker en Silvana Simons: media, wetenschap, politiek.

De Volkskrant, Het Parool, NRC, Trouw, weekbladen en tv hebben LPF politicus prof Pim Fortuyn verketterd. Hij werd uiteindelijk door een linkse dierenactivist vermoord. Men zei dat de kogel van links kwam, waarbij de media een zeer actieve rol heeft gespeeld. De media hebben de arena voor Fortuyn dodelijk onveilig gemaakt. De moordenaar kreeg 12 jaar, maar kwam na 8 jaar vrij. In ieder ander land geldt een veel langere gevangenschap. Er wordt gesuggereerd dat de rechters niet onafhankelijk zijn.

Mevrouw Van Dijck, De Volkskrant vindt het nodig om Eva Vlaardingerbroek tot haar enkels toe af te branden vanwege een tekst op een politiek congres. U protesteerde niet als vaste columniste van die krant, uw De Volkskrant

Dit is wat Eva Vlaardingerbroek zei op het FvD partijcongres 2019: “Dames en heren, toen bekend werd gemaakt dat ik zou gaan spreken over de gevaren van het hedendaags feminisme, stroomden de boze reacties direct binnen. “Hoe kan jij nou als vrouw tégen feminisme zijn? Zonder feminisme had jij immers niet mogen stemmen, had jij niet mogen werken en dus had jij hier ook niet eens op dit podium mogen staan?” Mijn antwoord is simpel: het hedendaags feminisme heeft hier he-le-maal niets meer mee te maken. Sterker nog, die fundamentele vrijheden, die komen ten gevolge van datzelfde moderne feminisme nu juist weer onder druk te staan. Klinkt u dat nog wat overdreven in de oren? Dan raad ik u aan eens te gaan kijken bij een gemiddelde women’s march in Amsterdam. U zult allerlei vlaggen voorbij zien komen, zoals de antifa-vlag, de regenboogvlag, de Palestijnse vlag en zelfs een aantal communistische vlaggen. De leuzen die u er hoort variëren van “dood aan het patriarchaat” en “all men are trash” tot “all refugees are welcome here“. Uit mijn onderzoek voor mijn boek “ Nogal wat geëmancipeerde vrouwen zijn achter Vlaardingerbroek gaan staan.

NOS en NRC Handelsblad laten respectievelijk Gerri Eickhof en Zihni Özdil emeritus hoogleraar en gevierd historicus Piet Emmer in het kader van het slavernijdebat “racist” noemen. Ik ken de heer Emmer van nabij als een uiterst integer wetenschapper. Excuses worden niet gemaakt. De Raad voor de Journalistiek is van het vergrijp op de hoogte gesteld. Geen actie volgt. Het heeft breed in de media gespeeld. Het slavernijdebat is vergeven van activistische wetenschappers die er geen geheim van maken dat ze zijn aangesloten bij extreem linkse platforms. Een vertekende beeld is het resultaat dat de naam wetenschap niet mag dragen. NRC Handelsblad’s Folkert Jensma meent dat de aanslag op Peter R. de Vries “de journalistiek raakt op een kwetsbaar moment. Ophitsing door de FvD en PVV (“tuig van de richel”, FB) speelt een rol.” Iedereen weet dat het niets te maken had dat De Vries journalist was en nog minder door ophitsing van Wilders. Het ging de moordenaars om zijn betrokkenheid bij het Taghi proces. Het Financieele Dagblad is de spreekbuis van het bedrijfsleven. Rechts zou je denken. Hoofdredacteur Prisco Battes heeft me verzekerd dat hij rechts is “want ik heb bij Elseviers Weekblad gewerkt”. De redacteuren van de krant zijn echter links. Dat is logisch want deze twintigers en dertigers zijn afgestudeerd aan linkse hogescholen voor de journalistiek. Zo kan het gebeuren dat in drie FD pagina’s verslag over de Algemene Politieke Beschouwingen, APB 2021, alle politieke partijen aan het woord komen, behalve het gehele rechtse blok. In de Sovjet Unie retoucheerden ze foto’s van onwelgevallige personen op het bordes.

Het Financieele Dagblad’s economie redacteur Mathijs Bouman kreeg de opdracht het Nieuwjaarsartikel 2021 te schijven. Dat deed hij met overgave. Het werden twee pagina’s over rechtse politici als rioolwerkers. Het artikel is geïllustreerd door tekeningen van rechtse politici die met hun benen in de stront stonden met instrumenten waar de poep van af droop. Bouman’s tekst was te goor om te lezen en de tekeningen te smerig om aan te gluren. Hoofdredacteur Prisco Battes vond het blijkbaar prachtig. Fortuyn kreeg poep toegeworpen met moord als eindresultaat. Dacht Bouman daaraan? Met recht riool journalistiek.

Mevrouw Van Dijck, Orwell meende “dat het bekend is dat kranten geen leugens van meer dan een bepaalde omvang kunnen vertellen”. Op een enkele uitzondering na hebben alle Nederlandse kranten een linkse signatuur. Vele kranten zijn in handen van linkse Belgische uitgevers. Hogescholen voor de journalistiek zijn links. Journalisten studeren af aan onze linkse hogescholen voor de journalistiek. Waar is de broodnodige diversiteit van opinies? Waarom moest Fidan Ekiz weg? Te rechts? Belangrijke literatuur die vermeend rechts is wordt genegeerd, verzwegen, ontkend of vakkundig verketterd. In Canada worden boeken verbrand. Krijgen wij dat hier ook? Mag de andere kant dan ook nog eens “boe” zeggen? En dan wordt de AIVD erop gezet.

Frits Bosch, etc