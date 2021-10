Frits Bosch: Nederland wordt steeds fragieler, kwetsbaarder

De bekende Libanese auteur, trader en filosoof Nassim Taleb noem ik de keizer van de risico analyse. In zijn boek Antifragiel wijst hij er op dat je niet ongestraft beproefde systemen voortdurend bloot kunt stellen aan substantiële veranderingen. Als je dat overmatig doet dan dreigt uiteindelijk een collaps.

Hij zegt dit ongeveer als volgt. Als bestaande complexe natuurlijke systemen, die hun robuustheid door de tand des tijds bewezen hebben, door alle ups en downs heen, geweld wordt aangedaan door ze te ontdoen van invloeden die van toeval zijn of vallen binnen de marges van volatiliteit, dan zal deze robuustheid fragiel en kwetsbaar worden en ten prooi vallen aan ineenstorten. Ga maar eens maand in bed liggen en vegeteren. Je wordt vatbaar voor ziekten, je wordt uiterst fragiel en kwetsbaar. Bij het minste of geringste val je om. Bij Taleb kan “het minste of geringste” een zwarte zwaan zijn (zoals in zijn gelijknamige boek). een zwarte zwaan is iets wat je niet wist dat het bestond en niet de gebeurtenis zag aankomen. Zo’n ‘unknown unknown” kan van alles zijn.

ECB

Als ik dit vertaal naar onze maatschappij dat denk ik in de eerste plaats aan de schulden opkoperij van de ECB. Christine Lagarde kan er geen genoeg van krijgen, ze is een echte schulden junk. Alle limieten worden overschreden, de schuldenlimiet van de ECB, de begrotingslimieten, de staatsschuldenlimieten en de inflatielimiet. Alles staat in het teken van economische groei in de euro regio en het stutten van de Zuid Europese landen door het opkopen van schulden.

Door dit voortdurend stutten wordt het hele systeem almaar fragieler, kwetsbaarder. Bij het minste of geringste valt het om en het hele systeem stort in. Wat het duwtje zal zijn weten we nog niet, maar de historie leert dat het gewis zal komen.

Immigratie

Hetzelfde doet zich voor met de massa immigratie. Men kan geen robuust maatschappelijk systeem decennialang infiltreren met niet-westerlingen met een andere taal, andere religie en andere normen en waarden. Het bestaande robuuste systeem gaat op den duur daaraan onderuit. We zien dat overduidelijk in onderwijs, zorg, bescherming bevolking, criminaliteit, medische sector, rechtsstaat, cultuur, identiteit en verzorgingsstaat. “Käse, Koks und Killer” zoals Der Spiegel, 16.10. 2021 ons voorhield.

Overigens lijkt de VVD lijkt innerlijk verdeeld over immigratie. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers Knol zegt in het kader van de opvang van Afghanen: “als mensen vluchten voor oorlogsgeweld, moeten wij onderdak kunnen en willen bieden”. Dat staat haaks op het verkiezingsprogramma van de VVD waarin staat dat het Vluchtelingenverdrag uit 1951 bedoeld was voor tijdelijke opvang, maar in de loop van de tijd (ten onrechte, FB) verworden is tot het recht van permanente vestiging.

Mark Rutte heeft tien jaar lang miljoenen vreemdelingen in ons land opgevangen, zonder Nederlanders daarover te interpelleren. VVD lijkt aan die gewoonte nu een einde te willen maken.

Kent Ankie Broekers Knol het VVD verkiezingsprogramma niet? Ze komt niet erg sterk over. Ze lijkt een draaikont die bij het minste of geringste tegengas vanuit de Tweede Kamer, door de knieën gaat.

Overigens wordt het tijd dat het ruim 70 jaar oude Vluchtelingenverdrag aangepast wordt aan huidige omstandigheden. Het bestaande verdrag doet de robuustheid van onze samenleving geweld aan.

We worden steeds fragieler, kwetsbaarder. Het wordt tijd dat we de woorden van Nassim Taleb ter harte nemen.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.