Geert Wilders en Thierry Baudet over niet schrappen coronapas na 1 november: ‘Hou toch op met die vrijheidsbeperkende pas’

Het demissionaire kabinet durft begin november de coronapas nog niet af te schaffen als de druk op de zorg niet snel verandert. FVD-leider Thierry Baudet en PVV-leider Geert Wilders hebben allebei hun ongenoegen geuit over dit nieuws. Wilders vindt het schandalig dat men doorgaat met deze tweedeling en Baudet vreest ervoor dat de pas tot diep in het voorjaar ingevoerd blijft.

Op sociale media laat de Forum-voorman weten dat hij dit al zag aankomen. Het moet niemand verrassen dat deze draconische maatregel wordt verlengd. Thierry Baudet is er zelfs van overtuigd dat de coronapas tot mei 2022 geldig blijft, dit onder het mom van ‘veiligheid’.

Precies zoals ik al voorspelde. We zitten dus zeker tot mei 2022 vast aan de #apartheidspas. En dan vanaf september 2022 weer. Voortaan nog maar 3 maandjes per jaar 'vrijheid'. Tenzij het toch 'veiliger' is om hem nooit af te schaffen natuurlijk. https://t.co/jmDq7X8LAI — Thierry Baudet (@thierrybaudet) October 8, 2021

PVV-leider Geert Wilders uit zijn frustratie over dit nieuws: de tweedeling in de samenleving blijft voorlopig bestaan. Dit terwijl de coronacrisis al voorbij is, aldus de PVV-voorman.

Bronnen hebben aan de Telegraaf laten weten dat het kabinet voorlopig nog geen risico durft te nemen. Het ziekenhuisopnamecijfer ligt al vele malen lager dan maanden geleden, maar toch durft het kabinet het niet aan om de coronapas af te schaffen.

Het enige wat het kabinet mogelijk wel wil versoepelen is de sluitingstijd voor horecagelegenheden. Wat dus zou betekenen dat men wél naar een cafeetje kan na middernacht.

Het kabinet heeft vanaf de zomer geroepen dat de coronapas een tijdelijke maatregel zal zijn. Maar net als met de avondklok gedurende de tweede lockdown moet het begrip tijdelijk wel heel ruim worden genomen.

De grote vraag is nu wanneer het kabinet het dan wel verstandig acht om echt te gaan versoepelen. Want op deze manier kan je maatregelen blijven verlengen tot je een ons weegt. Het kabinet verschaft geen duidelijkheid en spreekt zichzelf continu tegen, waardoor het vertrouwen in de overheid alleen maar daalt. Niet heel verwonderlijk door dit soort fratsen.