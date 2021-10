Farid Azarkan (DENK) owned Hugo de Jonge: ‘Je propagandafilm kan alleen gezien worden door reeds gevaccineerde jongeren’

Het is werkelijk te hilarisch voor woorden. Hugo de Jonge laat op Twitter heel trots weten dat zijn ministerie een propagandafilmpje heeft gemaakt “met GGD-arts Ashis Brahma.” Om jongeren over te halen zich te laten vaccineren. Dit filmpje moet getoond worden in… bioscoopreclames. Maar, reageert Farid Azarkan van DENK daarop: alleen jongeren die “reeds gevaccineerd zijn kunnen deze reclame in de bioscoop zien.” Mijn God. Wat is De Jonge toch dom he?

“The name is Brahma… Ashis Brahma,” schrijft Hugo de Jonge heel trots op Twitter. “Binnenkort zie je hem ook in de bioscoopreclames voorbij scheuren. De GGD-arts geeft razendsnel antwoord op de vraag waarom je beter die prik kunt halen, ook als je jong en gezond bent.” Deze tekst gaat gepaard met het filmpje in kwestie, dat overduidelijk op bijzonder professionele wijze in elkaar is gezet en dus bakken met geld heeft gekost.

Farid Azarkan: ben ik nou zo slim?

Alleen is er wel een probleem; een probleem dat aangekaart wordt door DENK-leider Farid Azarkan. Pssssst Hugo de Jonge,” schrijft Azarkan dan ook op Twitter, “alleen jongeren die reeds gevaccineerd zijn kunnen deze reclame in de bioscoop zien. Dat is dus juist niet de doelgroep.”

Want, inderdaad, alleen als je als jongere gevaccineerd bent kun je naar de bioscoop. Dan heb je die prik dus al “laten zetten,” en krijg je vervolgens propaganda voor de kiezen om je te laten prikken… Dat is rijkelijk laat jongens, ze hebben het al laten doen.

“Ben ik nou zo slim of …?” vraagt Azarkan dan ook retorisch.

Incompetentie

Het is natuurlijk: ‘Allebei.’ Ja, Azarkan is een slimme gast (kijk hoe hij en zijn matties DENK aan het uitbouwen zijn), maar Hugo de Jonge is helaas ook zo ontiegelijk dom. Alleen een door en door achterlijk creatuur laat zich voor het karretje spannen van de menshaters die ons een dictatoriale QR-maatschappij willen inrommelen; een maatschappij waarin de vrijheid is afgeschaft. Maar De Jonge doet dat niet alleen, hij geniet er zelfs van. Natuurlijk is dat deels pure kwaadaardigheid, ja, maar het is ook gewoon dommigheid.

Dat is de ellende met die man; het is niet of/of, het is en/en.