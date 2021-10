“Bizar!” Simone Kerseboom (FVD) ontmaskert QR-maatschappij: ‘Het is een sociaalkredietsysteem’

Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Simone Kerseboom maakt zich ernstig zorgen over de mogelijke implementatie van een sociaalkredietsysteem. Dat hebben ze in China, en de impact ervan is ongekend. Daarom wilde graag weten van het kabinet of zij ook plannen hebben om dat verfoeilijke, dictatoriale systeem naar Nederland te halen. Ongelooflijk genoeg ontkent het kabinet dat in de antwoorden… terwijl de ministers per ongeluk toegeven dat het QR-systeem feitelijk juist daar op neerkomt. Cognitieve dissonantie, much?

Simone Kerseboom van FVD wilde graag duidelijk hebben dat het kabinet niet van zins is om een sociaalkredietsysteem in te voeren in Nederland. Dat systeem hebben ze in China. Het houdt in dat mensen continu in de gaten gehouden worden. De hele dag door worden hun bewegingen gemonitord… en ze krijgen daar dan een sociaalkredietscore uit. Als je kredietscore te laag is word je vervolgens beperkt in je doen en laten. Zo zijn er miljoenen Chinezen die letterlijk niet mogen reizen. Niet omdat ze misdaden hebben gepleegd, maar omdat hun dictatoriale leiders hen niet volgzaam genoeg vinden.

Dit is 1984 van George Orwell op steroïden. En het is ook de werkelijkheid in China. Ongelooflijk, natuurlijk.

Dan is de vraag natuurlijk: komt dit systeem ook naar Nederland? Want je begint je onderhand toch ernstig zorgen te maken met dat zogenaamde “groene paspoort” of “QR-code” die gerelateerd is aan je vaccinatiestatus (en teststatus).

De QR-maatschappij is een sociaalkredietsysteem

Daarom heeft Simone Kerseboom van Forum voor Democratie hier Kamervragen over gesteld. Het kabinet antwoordt dat het “niet aan een sociaalkredietsysteem naar Chinees model” toewerkt omdat dit “zich moeilijk [verhoudt] tot onze rechten.” Maar dan wordt het bizar. Want vervolgens legt het kabinet uit wat het sociaalkredietsysteem van China eigenlijk is.

Nou moet je even goed kijken naar die beschrijving. Ik citeer: “Waarin individuele keuzes door technologie worden gemonitord en directe invloed hebben op het recht tot deelname aan aspecten van het sociaal-maatschappelijk leven.”

Bizar! Het antwoord op mijn Kamervraag over of het kabinet kan garanderen dat we in Nederland NOOIT een sociaalkredietsysteem zullen implementeren. Volgens dit antwoord is de QR-maatschappij precies dat! #FVD #coronapas pic.twitter.com/5FPL9D4CrS — Simone Kerseboom (@SimoneKerseboom) October 6, 2021

Say what? Natuurlijk is dit precies wat de QR-maatschappij doet. De individuele keuze om je al dan niet te laten vaccineren (of testen, voorlopig nog) wordt gemonitord door technologie en heeft inderdaad direct invloed op het recht tot deelname aan het sociaal-economisch leven. Laat je je niet vaccineren of testen, dan mag je niet naar het café, het restaurant, of de bioscoop. Om maar iets te noemen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Kortom, als we kijken naar de letterlijke definitie van het sociaalkredietsysteem, zoals gedefinieerd door het kabinet zelf, dan hébben we het al: de QR-maatschappij.