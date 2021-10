Geert Wilders fileert kabinet: ‘We worden verraden door het kabinet, nog meer Afghanen erbij terwijl we al bomvol zitten’

PVV-leider Geert Wilders is alles behalve blij om te horen dat het kabinet de plannen van minister Knapen gaat bespreken. De demissionair minister had namelijk het plan om nog meer Afghanen te evacueren en naar Nederland te halen. Wilders stelt dat Nederland hierdoor wordt verraden door het kabinet. Terwijl ons land al bomvol zit worden er nog meer mensen naar ons land toegehaald.

Vandaag bespreekt het kabinet het plan van minister Knapen om nog zo’n 900 Afghanen te evacueren en naar Nederland te halen. De Volkskrant meldt dat daarnaast eenzelfde getal aan oud-medewerkers van Defensie ook nog moet worden geëvacueerd uit het land.

Wat dus betekent dat het kabinet nog steeds de eerder gemaakte blunders rondom het in veiligheid brengen van oud-medewerkers aan het fiksen is het. We zijn nu enkele maanden verder en nog steeds is men bezig met de problemen van enkele maanden geleden op te lossen.

PVV-voorman Geert Wilders is vooral boos op het feit dat er opnieuw mensen naar ons land worden gebracht. Dit terwijl Nederland genoeg eigen problemen kent. De energieprijzen schieten door het dak waardoor de energie-armoede een gigantisch probleem wordt voor de nabije toekomst. Daarnaast is de woningnood nog steeds niet opgelost én het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is nu al bezig met het zoeken naar noodlocaties voor asielzoekers. We hebben simpelweg niet de ruimte om nog meer mensen op te vangen en een toekomst in dit land te bieden.

Nederland wordt verraden door het kabinet. Nog meer Afghanen erbij terwijl ons land al bomvol is en we een tekort hebben aan huizen, zorg en energie. Terwijl AZC’s al uitpuilen. Vang die mensen maar in de regio op en sluit onze grenzen voor nog meer asielzoekers!#grenzendicht pic.twitter.com/BQAf1DBeaW — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 8, 2021

Het is dan ook niet gek dat Wilders pleit voor opvang in de regio. Want het heeft geen zin om onze binnenlandse problemen groter te maken door mensen op te vangen die we vervolgens helemaal niks te bieden hebben. Op papier mag dit beleid van het kabinet dan ‘solidair’ ogen, maar in werkelijkheid vangen we een groep om ze vervolgens ergen te laten verpieteren in een noodlocatie van het COA.