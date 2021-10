Geert Wilders furieus op kabinet dat 2000 Afghanen wil ophalen: ‘Ik zeg nul, nada, niets en niemand. Vang maar op in de regio’

Het kabinet is de puinhoop van Sigrid Kaag en Ank Bijleveld nog steeds aan het opruimen. Het wil zich namelijk actief inspannen om zo’n 2100 Afghanen alsnog naar Nederland te halen. PVV-leider Geert Wilders is niet te spreken over dit nieuws. Hij pleit juist voor opvang in de regio. Ondertussen trekt de gemeente Ter Apel aan de bel omdat het aanmeldcentrum voor asielzoekers de druk bij lange na niet aankan.

Voor de PVV-voorman is het onbegrijpelijk dat het kabinet opnieuw een grote groep Afghanen naar Nederland wil halen. ‘Ons land zit al vol’, aldus Geert Wilders. En zijn kritiek is niet ongegrond, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft de afgelopen weken al meerdere keren aan de bel getrokken.

Nog 2000 Afghanen? Krankzinnig. Ik zeg: 0 Afghanen. Nul, nada, niets en niemand. Vang ze maar op in de regio. Maar niet hier. We zitten al vol. En Nederland is van ons. https://t.co/WPmxh2yZlW — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 11, 2021

De opvang in Nederland kan het niet meer bolwerken, het zit letterlijk aan zijn taks. Op verscheidene locaties werkt het COA al met noodlocaties, in de noodlocatie van het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen mensen zelfs al in tenten en veldbedjes, aldus de NOS. Terwijl ons kabinet nieuwe asielzoekers niet meer fatsoenlijk een dak boven het hoofd kan bieden roept datzelfde kabinet dat ze nog meer mensen deze kant gaan ophalen.

Dit is natuurlijk een garantie voor problemen. Op azc’s door het land heen heerst er al een gespannen sfeer, veel asielzoekers zijn ontevreden over de verblijfplekken én ondertussen kunnen we de nieuwe migranten niks bieden. Het is op deze manier dweilen met de kraan open.

Het is daarom ook zo belachelijk dat het voorstel van Wilders, voor opvang in de regio, vrijwel nergens wordt genoemd of geopperd. Want wat gaat het kabinet doen met al die mensen die hier naartoe worden gehaald? Blijven we die in tentenkampen onderbrengen om ze vervolgens nul toekomstperspectief te kunnen bieden? De woningnood in Nederland wordt almaar erger en ondertussen kampen we ook nog met energie-armoede. Urgente interne problemen die zich niet vanzelf oplossen, zeker niet als we de grenzen wagenwijd open blijven zetten.