Kabinet wil puinhoop van Sigrid Kaag en Ank Bijleveld opruimen: ‘We gaan ruim 2000 mensen uit Afghanistan halen’

Het demissionaire kabinet zegt zich nog ‘actief’ te willen inspannen om zo’n 320 Nederlanders en ruim 2000 Afghanen vanuit Afghanistan naar Nederland te halen, oftewel de puinhoop van Sigrid Kaag en Ank Bijleveld opruimen. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de motie-Belhaj, die het kabinet opriep om alle Afghanen met een Nederlandse link terug te halen en asiel te bieden.

Het demissionaire kabinet heeft nu, lang nadat de machtsovername van de Taliban al een feit werd, eindelijk de mensen in beeld (of toch niet) die ze terug willen halen naar Nederland. Ze kunnen dan nu eindelijk beginnen aan het oplossen van het probleem in Afghanistan, dat is verergerd door de toenmalig ministers Sigrid Kaag en Ank Bijleveld. 330 tolken en andere medewerkers van een Nederlandse defensie- of politiemissie, 100 mensen die voor een internationale missie hebben gewerkt, 42 lokale Navo-medewerkers en 120 mensen die op een of andere manier ook onder de motie-Belhaj vallen. Daarnaast zijn er nog 800 mensen waarvoor het kabinet ‘een speciale voorziening’ wil treffen, meldt het AD.

Hartstikke leuk dat de intentie er eindelijk is om de mensen, die daar misschien al wel een half jaar vóór de machtsovername om vroegen, nu eindelijk te gaan redden. Maar een intentie is niet hetzelfde als het ook daadwerkelijk (kunnen) doen. Iets waar dit demissionaire kabinet wel vaker last van heeft.

Het wordt nu een behoorlijke klus, omdat de achtergebleven mensen niet zomaar de straat over kunnen en in kunnen checken bij het vliegveld van Kaboel. De Taliban kan wel afspreken dat zij veilige doorgang moeten krijgen, maar ook zij hebben te maken met de grillen van de realiteit.

Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het demissionaire kabinet de boel ineens afblaast omdat de veiligheid van het evacuatiepersoneel niet kan worden gegarandeerd. Dat risico op imagoschade durven ze niet aan. En het stukje imagoschade dat ze in dat geval lijden vanwege het afblazen van de reddingsmissie, kunnen ze makkelijk op Sigrid Kaag (D66) en Ank Bijleveld (CDA) afschuiven. Qua winst en risico’s zitten ze dus relatief veilig, al worden de achtergebleven Afghanen (die Nederlanders redden zich waarschijnlijk wel) er de dupe van.