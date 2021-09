Kabinet schatte aantal asielzoekers Afghanistan compleet verkeerd in: minstens 21.000 Afghanen willen gered worden

Uit een feitenrelaas dat het demissionaire kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat zij het aantal asielzoekers dat Afghanistan wilde ontvluchten grandioos hebben onderschat.

Ieder nieuwtje over de puinhoop die het demissionaire kabinet heeft gecreëerd in Afghanistan, laat zien dat het telkens nóg weer erger is dan het in eerste instantie leek. En niet zo’n beetje ook!

Uit het feitenrelaas blijkt dat het kabinet in januari 2021 meer ging doen om tolken en andere asielzoekers uit Afghanistan te krijgen die Nederlandse militairen hebben geholpen. Eind januari werd voor het eerst gesproken over de evacuatie van lokaal Afghaans ambassadepersoneel, toen de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) signaleerde dat de opmars van de taliban ‘onvermijdelijk’ was, meldt het AD. Sigrid Kaag en Ank Bijleveld vallen wederom dus compleet door de mand.

In juni meldden negen mensen zich bij de ambassade om te worden geëvacueerd. In de twee maanden erna (juli en augustus) meldden zich nog eens zeven mensen. Hierdoor ging de ambassade uit van een klein clubje Nederlanders dat geëvacueerd zou moeten worden. Uiteindelijk werden dat er 1.250 toen de pleuris uitbrak.

In totaal kreeg het ministerie van Buitenlandse Zaken (waar Kaag de verantwoordelijk minister voor is) maar liefst 21.500 mails van mensen die naar Nederland willen komen en denken recht te hebben op asiel. En het gaat hier niet alleen maar om één persoon per mailtje, waardoor het werkelijke aantal mensen dat asiel aan heeft proberen te vragen vele malen groter is.

Kaag, Bijleveld en de rest van de verantwoordelijken in dit demissionaire kabinet hebben het echt héél erg hard verknald voor de asielzoekers in Afghanistan. De signalen waren er, maar ze hebben allemaal zitten slapen. Toen het misging ontkenden ze iedere verantwoordelijkheid en schoven ze alles af op anderen. De Franse regering had Kaag op de hoogte moeten stellen. De NAVO had signalen moeten doorgeven. ‘Niemand had dit kunnen zien aankomen’. Allemaal leugens. Ze hebben gewoon weggekeken en gehoopt dat het wel mee zou vallen. Nou, niet dus.