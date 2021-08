Sigrid Kaag heeft gefaald met evacuatie Afghanistan en wijst weer naar anderen: ‘VS gaven minder tijd dan gehoopt’

Demissionair D66-minister Sigrid Kaag toont nog steeds nul komma nul zelfreflectie omtrent haar rol bij de evacuatie van mensen in Afghanistan. Mede door haar is het één groot fiasco geworden, maar dat is volgens haar allemaal de schuld van ánderen.

Kon men zien aankomen dat de situatie in Afghanistan op korte termijn zou gaan verslechteren? Ja, voormalig Amerikaans president Trump kondigde een terugtrekking aan en president Biden heeft altijd gezegd hetzelfde te ambiëren. Had Kaag allang een plan kunnen opstellen voor de evacuatie van personeel in Afghanistan? Jazeker, kijk maar naar Frankrijk.

Toen het hele proces van troepen terugtrekken in gang was gezet, voelde praktisch iedereen ook wel aankomen dat de Taliban de macht over zou gaan nemen (en die macht niet meer op zou gaan willen geven). We weten ook hoe die groepering de maatschappij denkt in te moeten richten, dus daar kunnen ook geen verrassingen zijn.

Demissionair minister Kaag (Buitenlandse Zaken) wijst echter naar alles en iedereen, behalve zichzelf. Zij spreekt van een ‘onmogelijke tijdsdruk’ en legt de fout bij de Amerikanen. Die “gaven minder tijd dan we hadden gehoopt”, zegt Kaag tegen het AD. Alsof die zitten te wachten op een nieuw conflict met de Taliban, die hen een ultimatum gaf.

Ook werd haar gevraagd hoeveel mensen er nog op het vliegveld van Kaboel zitten te wachten, maar daar kon ze geen antwoord op geven. De lijst met namen, die ze allang had moeten hebben, is incompleet. Het is een gestuntel van ongekende proporties en het enige wat ze telkens zegt is ‘ja maar andere landen…’.

Als Nederland ooit weer meedoet met een ‘veiligheidsmissie’ dan zou ik er met een grote boog omheen lopen als ik inwoner van het binnengevallen land zou zijn. Als potentiële collaborateur kun je er simpelweg niet op vertrouwen dat je op tijd in veiligheid wordt gebracht, door figuren zoals Kaag en Bijleveld.