Trump: ‘De Taliban probeerde dit niet bij mij omdat ik ze had weggeblazen met F18’s!’

Donald Trump heeft gereageerd op de verschrikkelijke gebeurtenissen in Afghanistan de afgelopen dagen, en dan met name gisteren. Zoals we gewend zijn van de Republikein doet hij dat op keiharde wijze. Want, zegt Trump nu, de enige reden dat de Taliban en andere moslimextremisten dit doen is omdat ze weten dat Joe Biden zwak is. Toen Trump zelf nog president was hadden ze hier niet eens van durven drómen, omdat ze wisten dat hij ze “weggeblazen had met F18’s.”

Wat er gisteren gebeurd is in Afghanistan bij Kabul Airport is ongelooflijk. Er werden aanslagen gepleegd. 13 Amerikaanse militairen kwam daarbij om het leven. Daarnaast was het al een tijdlang een bende op het vliegveld omdat het Westen zich door de Taliban met de staart tussen de poten liet wegjagen. Alsof we bange honden zijn. Dieptriest.

Volgens oud-president Donald Trump durfden de ISIS bondgenoten van de Taliban (want laten we niet net doen alsof de Taliban zo’n hekel hebben aan ISIS) dit alleen maar te doen omdat Joe Biden zo’n zwakke leider is.

Trump zegt dat hij in zijn tijd duidelijke afspraken maakte met Taliban-leider Mullah Abdul Ghani Baradar. “Abdul wachtte gewoon rustig op ons. Elke keer dat we ze bewegingen zagen maken op de grond sloegen we toe met F18’s,” beweert Trump. Daarom hield de Taliban zich in.

“In het verleden hadden we ze weggevaagd,” ging Trump verder over de Taliban en diens bondgenoten. “[Nu] is er núl verzet.”

“Ons land heeft zulke domheid nog nooit gezien,” zei hij vervolgens over de manier waarop Biden Amerikaanse troepen terugtrekt uit Afghanistan. “Het wordt alleen maar erger. Bij mij hadden we iets waardoor ze niet te dicht bij ons wilden komen.” Maar nu is dat dus niet meer zo. De Taliban en ISIS hebben de jacht geopend op Amerikaanse troepen, en dat komt door Joe Biden; de man die nu al bewezen heeft de zwakste Amerikaanse president ooit te zijn.