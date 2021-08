Beelden! ISIS-terroristen plegen zelfmoordaanslag Kaboel Airport: minimaal 11 doden/gewonden

Het is ongelooflijk maar het is helemaal misgegaan bij Kaboel Airport waar terroristen van ISIS een zelfmoordaanslag hebben gepleegd. Minimaal elf mensen zijn daarbij gewond geraakt dan wel gestorven, onder wie drie Amerikaanse soldaten. Met dank aan Joe Biden en zijn belachelijke snelle aftocht.

Vandaag is het helemaal misgegaan bij Kabul Airport. Er zijn twee grote explosies geweest. Minimaal 11 mensen zijn gewond geraakt bij de tweede explosie of zelfs om het leven gekomen. Van de elf waren 3 leden van de Amerikaanse krijgsmacht.

WARNING: Graphic content. Video coming out of Afghanistan shows the immediate aftermath of the suicide bombing explosion outside of Kabul airport.

pic.twitter.com/VXXkaBN6RD — Alex Salvi (@alexsalvinews) August 26, 2021

ISIS

Britse inlichtingendiensten stellen dat het waarschijnlijk Islamitische Staat in de Khorasan” is, die verantwoordelijk is “voor de twee explosies.” Dat is dus gewoon ISIS, de terroristische organisatie die net verslagen was in Syrië en Irak. Blijkbaar heeft die extremistische groepering nu niet alleen voet aan de grond gekregen in Afghanistan, maar zijn ze ook totaal niet bang voor de Westerse troepen die daar nog steeds zijn.

Een paar dagen geleden waarschuwde Amerika al dat deze tak van ISIS voorbereidingen trof om aanslagen te plegen bij Kabul Airport. Dat is ze nu dus niet alleen gelukt – wat al erg genoeg is. Nee, wat dit allemaal nog erger maakt is het beeld dat ontstaat: van Westerse troepen die met de staat tussen de poten wegrennen. Bang voor het ‘gevaar’ van de extremisten.

Kritiek op Biden

Het zal dan ook niemand verbazen dat de kritiek op de Amerikaanse president Joe Biden niet mals is. Een actief lid van de Amerikaanse krijgsmacht zegt bijvoorbeeld dat hij zijn eigen soldaten in de steek heeft gelaten:

Text from an active duty O6: “The Commander-in-Chief has failed us and we are paying for it with our lives.” — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) August 26, 2021

Ook worden Amerikanen eraan herinnerd dat Biden een paar dagen geleden nog zei dat elke aanval op Amerikaanse troepen op een harde reactie kon rekenen.

Flashback: 4 or 5 days ago. https://t.co/C6CS1dr7hF — Tony Katz (@tonykatz) August 26, 2021

Daar blijkt dus niets van waar te zijn. Amerika gaat af als een moegestreden bokser. Eigenlijk is het zielig om te zien. ISIS en de Taliban doen wat ze willen, terwijl Amerika om genade smeekt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Wat een afgang.