Amerikaans ministerie van Defensie trekt aan bel: ‘IS dreigt met aanval op luchthaven Kabul’

De chaos rondom de luchthaven in de Kabul lijkt met de dag groter te worden. Het Amerikaanse leger is nu aan het kijken of het mogelijk is om alternatieve routes aan te leggen, dit omdat het ministerie van Defensie heeft gewaarschuwd dat er een dreiging is vanuit IS. De terroristische groepering probeert van de situatie gebruik te maken door angst te zaaien.

Een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft aan de bel getrokken. De terreurgroep IS dreigt een aanval uit te voeren op de luchthaven in de Afghaanse hoofdstad Kabul, dat meldt de Telegraaf. Het was natuurlijk te verwachten dat de terreurgroep IS zich zou bemoeien met de situatie in het land.

Nu het Westen halsoverkop het land heeft verlaten en er een groot machtsvacuüm is ontstaan zal ook IS proberen chaos te veroorzaken in het land. Wat de Afghanen alleen maar nog meer problemen en ellende zal opleveren.

Het Amerikaanse leger neemt de dreiging van een aanval serieus. Het is op dit moment één grote chaos op en rond de luchthaven in Kabul en IS heeft het gemunt op de Amerikanen zelf. Om dit te voorkomen worden er alternatieve routes aangelegd om alsnog Amerikanen veilig naar het vliegveld te krijgen. De Taliban zouden op de hoogte zijn gebracht over de alternatieve routes. IS en de Taliban hebben in het verleden onderling al genoeg conflicten gehad. Op deze manier hopen de VS zo veel mogelijk mensen in veiligheid te kunnen brengen.

IS dreigt met geweld in Kabul

Het plotselinge terugtrekken van het Westen uit Afghanistan heeft een waar machtsvacuüm veroorzaakt en ondanks het feit dat de Taliban grote delen van het land in bezit hebben is er nog niks definitief beslist. In sommige regio’s verzetten verzetsgroepen zich tegen de Taliban. Daarnaast blijkt dat IS ook nog een stempel wil drukken op het conflict. Een vergeldingsactie tegen de Amerikanen lag helaas in de lijn der verwachtingen.

Nog meer reden dat ook het Nederlandse kabinet meer vaart zet achter de evacuaties van Nederlanders, want wie weet wat de toekomst zal brengen. We weten allemaal wat voor een diepgegronde haat IS heeft jegens het Westen.