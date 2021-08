Caroline van der Plas (BBB) pakt over Afghanistan liegend kabinet snoeihard aan: “Klaar met pappen en nathouden!”

Caroline van der Plas is woedend dat het kabinet gelogen heeft over de gang van zaken in Afghanistan. Ze eist dat de formatie wordt stopgezet en dat er een spoeddebat wordt gehouden. “Klaar met pappen en nathouden,” laat ze luid en duidelijk weten op Twitter.

Dat Nederland op epische schaal gefaald heeft in Afghanistan weten we al een paar dagen. Andere landen waren al lange tijd bezig met het evacueren van hun mensen, maar de onzen stonden erbij en keken ernaar. Daardoor zijn er talloze levens in gevaar.

Maar nu komt De Telegraaf ook nog met het nieuws dat Nederlandse diplomaten “tegen alle instructies in” stiekem de Nederlandse ambassade in Afghanistan verlieten. Ze lieten willens en wetens tolken en ander Afghaans ambassadepersoneel achter.

“De opmars van de radicaalislamitische Taliban werd de tijdelijke zaakgelastigde Cees Roels te gortig, en hij besloot met zijn team de benen te nemen,” aldus de krant voor wakker Nederland. Vervolgens kregen hij en zijn collega’s een dag later te horen dat ze mee konden op een Amerikaanse evacuatievlucht. “Afghaans personeel en tolken en hun gezinnen bleven in ontreddering achter. De vluchtactie ging lijnrecht in tegen instructies vanuit Den Haag, zeggen ingewijden.”

Van der Plas is woest

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas is woest en concludeert dat het kabinet gelogen heeft over de gang van zaken in Afghanistan. En ja, ze eist actie; van zichzelf én van haar mede-Kamerleden.

Terwijl er lustig op los wordt geformeerd, coalitietjes worden gesmeed, lijkt het erop dat de zittende NIET DEMISSIONAIRE (!) Tweede Kamer keihard wordt voorgelogen. #Formatie stopzetten en zo snel mogelijk spoeddebat wmb. Klaar met pappen en nathouden. https://t.co/gFc3983iV1 — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 20, 2021

Het is een beetje een kromme zin, maar wat Van der Plas bedoelt is dat het niet-demissionaire kabinet de Tweede Kamer keihard voorliegt over wat er gebeurt in Afghanistan. Maar ondertussen wordt er wel lekker door geformeerd.

Wat de BoerBurgerBeweging-leider betreft is dat onacceptabel. “Formatie stopzetten en zo snel mogelijk spoeddebat [wat mij betreft],” eist Van der Plas dan ook. “Klaar met pappen en nathouden.”

Luis

Aangezien dit ook weer op rekening komt van minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag kun je wel stellen dat Van der Plas razendsnel dé luis in de pels van de D66’er geworden is. Want in het debat pakte ze Kaag ook al aan vanwege diens gebruik van Engels jargon, in plaats van ons aller moerstaal.

Pak ze maar aan, Caroline!