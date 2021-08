Caroline van der Plas (BBB) veegt de vloer aan met Engels-jargon gebruikende Sigrid Kaag: ‘Ik vertaal het wel even’

Tijdens het debat over de vreselijke gang van zaken in Afghanistan gebruikte Sigrid Kaag nogal wat Engelstalig jargon. Niet zo gek misschien, want Nederlands is natuurlijk zo ongeveer de tweede taal van deze ‘internationale’ dame die zich tot voor kort ver verheven voelde boven ons land om daar actief iets voor te doen. Zoals wel vaker ergerde BBB-leider Caroline van der Plas zich groen en geel aan dit taalgebruik van Kaag. En dus zette ze voor de handigheid maar even een lijstje met vertalingen online.

In het verleden viel BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas vaker over het taalgebruik van Sigrid Kaag. De D66-leider en minister van Buitenlandse Zaken heeft er namelijk een handje van Engels jargon te gebruiken in debatten met de Tweede Kamer. Zoals ze Kaag in juni toebeet: “Kunnen we gewoon Nederlands praten in het parlement?”

Kaag doet het wéér

Nou, blijkbaar is het antwoord daarop een volmondig “neen.” Want tijdens het Afghanistandebat in de Tweede Kamer ging Kaag weer helemaal los. Het was de ene Engelse, Franse en ook Latijnse term na de andere. Iemand die niet zo geschoold is als zij kon er op een gegeven geen touw meer aan vastknopen. En mensen die dat wel konden (hallo!) vonden het nog steeds irritant. In Nederland spreken we Nederlands, zéker in ons parlement.

Dat viel ook Van der Plas op. En dus greep ze in. Dit keer deed ze dat door op Twitter een lijstje met vertalingen te zetten. Gewoon, zodat mensen weten wat Kaag precies bedoelde – en natuurlijk als hint (!) aan Kaag om in de toekomst toch echt eens haar moerstaal te gebruiken.

Er werden tijdens het #Afhanistandebat nogal wat Engelse termen en vakjargon gebruikt door minister Kaag. Ik heb er een paar in gewone mensentaal vertaald. 👇 pic.twitter.com/XZpcW3lM2I — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 18, 2021

Van der Plas: nietszeggende uitspraken

Gevraagd waarom zij denkt dat Kaag dit soort wollig Engels gebruikt geeft Van der Plas vervolgens aan dat het vrijwel zeker bedoeld is om de leegheid van haar uitspraken te maskeren. “De Kamervoorzitter Vera Bergkamp spreekt bewindslieden ook vaak aan op hun wollige en niet duidelijke taalgebruik en op te vaak gebruiken van Engelse woorden. Ook andere partijen, zoals [de SGP] stellen dit met regelmaat aan de orde,” schrijft de BBB-leider.

Aanpakken

Natuurlijk klopt het 100 procent wat Van der Plas zegt over Kaag. Dit soort taalgebruik van de D66’er moet aangepakt worden, niet in de laatste plaats omdat ze inderdaad probeert te verbergen dat ze eigenlijk niets zegt. Een echte volksvertegenwoordiger kan dat niet accepteren.