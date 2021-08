Demissionair kabinet Rutte III legt de rode loper uit: Ruimhartig welkomstbeleid voor Afghanen

We kunnen binnenkort misschien een flinke toestroom van Afghanen verwachten in Nederland. Onder druk van de Tweede Kamer heeft het demissionaire kabinet Rutte III toch besloten om een ruimhartig welkomstbeleid voor Afghanen -die op de één of andere manier voor de Nederlandse missie hebben gewerkt- te gaan handhaven.

Het was D66-kamerlid Salima Belhaj die de motie indiende welke breed werd gesteund door de Tweede Kamer. Sigrid Kaag, Ank Bijleveld en Ankie Broekers-Knol schrijven in een brief aan de Kamer dat het kabinet Rutte III de motie “naar letter en geest zal uitvoeren”. Kaag, Bijleveld en Broekers-Knol schrijven verder in de brief dat het hierbij gaat over “een brede groep werknemers die net als de tolken voor Nederland hebben gewerkt en daarmee recht hebben op bescherming”

Alle Afghanen die op de één of andere manier ooit voor de Nederlandse missie hebben gediend, zijn vanaf nu welkom om naar Nederland te komen, mits ze niet moeten worden opgehaald door de Duitsers. De aangenomen motie houdt echter ook in dat asielaanvragen van Afghanen vanaf nu veel ruimhartiger zullen worden verwerkt.

Natuurlijk zijn de partijleiders van de linkse partijen dolblij met de aangenomen motie. Zo laat Rob Jetten op Twitter weten: “Veel Afghanen lopen gevaar nu de Taliban aan de macht is. We moeten niet alleen tolken, maar ook andere Afghanen die Nederland hebben gediend in veiligheid brengen.”

Veel Afghanen lopen gevaar nu de Taliban aan de macht is. We moeten niet alleen tolken, maar ook andere Afghanen die Nederland hebben gediend in veiligheid brengen. Het D66-voorstel van @SalimaBelhaj kreeg gisteren ruime meerderheid. #Afghanistan https://t.co/7apB7HfPjl — Rob Jetten (@RobJetten) August 19, 2021

Geert wilders leek echter al een voorspellende blik te hebben, want al op 16 augustus -twee dagen voor de motie van D66 werd aangenomen- schreef hij op Twitter: “Merkel zegt dus opnieuw “Wir schaffen das” en zet de grenzen wagenwijd open. Rutte zal wel volgen. We worden bestuurd door politiek correcte dwazen die onze naties kapotmaken. Ik zeg: grenzen dicht!”

Merkel zegt dus opnieuw “Wir schaffen das” en zet de grenzen wagenwijd open. Rutte zal wel volgen. We worden bestuurd door politiek correcte dwazen die onze naties kapotmaken. Ik zeg: grenzen dicht!#grenzendicht #Afghanistan https://t.co/YlSsiHcFwA — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 16, 2021

