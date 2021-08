Duitsers schoten falend kabinet Rutte te hulp: ‘afgelopen weekend eerste Nederlanders uit Kabul geëvacueerd door Duitsland’

De eerste Nederlanders werden afgelopen weekend al geëvacueerd uit Afghanistan, niet dankzij de hulp van ons eigen kabinet, maar dankzij de Duitsers. Terwijl ons kabinet met het ene slappe excuus na het andere komt, kwamen de Duitsers wél in actie. Zij waren zelfs zo vriendelijk om direct wat Nederlanders mee te nemen terwijl de situatie escaleerde in Kabul. Nederland mag de regering van Duitsland wel even flink bedanken hiervoor.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bekend gemaakt dat er op vier verschillende vluchten Nederlanders zijn meegenomen. De Duitsers proberen zo veel mogelijk internationale partners te helpen. Terwijl we in Nederland afgelopen weekend naar een radeloos kabinet keken, dat maar bleef treuzelen, greep men in Duitsland wél snel in. Bovendien probeerde ze ook nog anderen te helpen. Van je buren moet je het hebben.

Gisteren liet Sigrid Kaag via Twitter weten dat de eerste Nederlanders uit Kabul zijn vertrokken, maar dit blijkt dus niet te kloppen. Al in het weekend zijn er Nederlands geëvacueerd, maar niet door ons eigen kabinet. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft aangegeven zo veel mogelijk mensen te helpen, aldus de Telegraaf.

De eerste Nederlanders zijn op twee evacuatievluchten vertrokken uit #Kabul en onderweg naar Nederland. We werken met onze bondgenoten hard aan nieuwe vluchten om evacuaties in de komende tijd mogelijk te maken. @Defensie — Sigrid Kaag (@ministerBZ) August 18, 2021

Als Nederlands kabinet ben je flink door het ijs gezakt dat je pas drie dagen later zélf enkele Nederlanders het land uit hebt gekregen. Het is maar goed dat onze vrienden in Duitsland wél snel reageerde, en dat ze daarbij ook nog enkele Nederlanders meenamen is natuurlijk fantastisch nieuws.

Duitsland helpt het kabinet

Dit zou overigens wel een eye-opener moeten zijn voor het kabinet. Stop met het bureaucratische rompslomp én pak door in tijden van crisis. Of het nu gaat om de coronacrisis of de situatie in Afghanistan. We reageren keer op keer te traag én niet efficiënt genoeg. Het is in dit geval maar goed dat de Duitsers wel alert hebben gereageerd.