CDA minister Ank Bijleveld: ‘Ik heb gemengde gevoelens’ bij het zien van aanslagen Kaboel Airport in Afghanistan

Het is ongelooflijk bizar, maar CDA-minister van Defensie Ank Bijleveld zegt dat ze “gemengde gevoelens” heeft bij het zien van de vreselijke terroristische aanslagen op Kaboel Airport, in Afghanistan. Op sociale media reageren Nederlanders geschrokken op deze vreemde uitspraak.

Het was vandaag vreselijk om te zien: moslimextremisten pleegden niet één, maar twee aanslagen bij Kaboel Airport, de belangrijkste vlieghaven van Afghanistan. Minstens 40 mensen kwamen daarbij om en 120 mensen raakten gewond, waaronder drie Amerikaanse soldaten. Beelden van de nasleep van de aanslagen zijn misselijkmakend. Je ziet opgeblazen lichamen liggen. Bloed en lichaamsdelen zijn overal zichtbaar. Het is werkelijk afgrijselijk.

Gemengde gevoelens

Gek genoeg krijgt minister van Defensie Ank Bijleveld het uit haar vingers om te twitteren dat ze hier “gemengde gevoelens” bij heeft.

“Zojuist is ons laatste vliegtuig uit Kabul opgestegen,” schrijft mevrouw de CDA’er op Twitter. “Ik heb gemengde gevoelens. We zien verschrikkelijke berichten over aanslagen. We blijven ons inzetten [met het Ministerie van Buitenlandse Zaken] om mensen die achterblijven in Afghanistan bij te staan.”

Zojuist is ons laatste vliegtuig uit #Kabul opgestegen. Ik heb gemengde gevoelens. We zien verschrikkelijke berichten over aanslagen. We blijven ons inzetten met @MinBZ om mensen die achterblijven in Afghanistan bij te staan. pic.twitter.com/jYwgCpvdE1 — Ank Bijleveld (@MinBijleveld) August 26, 2021

Reacties

Het zal niemand verbazen dat de reacties op de achterlijke tweet van Bijleveld niet mals zijn. “Kolere,” schrijft Uitgeverij J. Maas bijvoorbeeld. Een andere twitteraar vraagt zich af hoe Bijleveld haar baan als minister “uiteindelijk […] heeft gekregen.” “Totaal ongeschikt,” concludeert deze twitteraar. “Ga weg.”

Hajo merkt terecht op dat dit een enorme afgang is voor het hele westen. “Was er geen betere en meer gecoördineerde manier” om de troepen terug te trekken, vraagt hij zich af? Het antwoord daarop is natuurlijk dat zo’n manier er wel was, maar dat Amerika én Europa daar niet in geïnteresseerd waren. Misschien dat onze professor gelijk heeft, en dat het allemaal deel uitmaakt van een Machiavelliaanse machtsstrijd in de regio.

Andere reacties zijn hier te vinden. Werkelijk niemand begrijpt de opmerking van Bijleveld. Je kunt die aanslagen met afschuw aanschouwen. Met schrik. Met walging. Maar met gemengde gevoelens? Dat is wel een héél aparte kwalificatie.

Het is tekenend voor dit kabinet. Een meer wereldvreemde samenstelling van ministers en staatssecretarissen heb ik nog nooit gezien.