Sigrid Kaag keert Nederlanders in Afghanistan haar elitaire rug toe: ‘Kom niet naar het vliegveld’

Het is ongelooflijk, maar Nederland laat onze landgenoten én tolken in Afghanistan gewoon in de kou staan. Sigrid Kaag heeft via haar ministerie van Buitenlandse Zaken namelijk laten weten dat Nederlanders in Afghanistan niet naar het vliegveld moeten komen. ‘We’ houden na vandaag namelijk op met het uitvoeren van evacuatievluchten.

Het is nu duidelijk voor zelfs de meest blinde Nederlanders: Sigrid Kaag laat Nederlanders in Afghanistan in de kou achter. Ze heeft lak aan die arme mensen die in Afghanistan hebben gewerkt de afgelopen jaren, wellicht zelfs ter ondersteuning van de internationale coalitie in één of andere vorm. Haar ministerie heeft deze mensen vandaag namelijk laten weten dat ze maar niet meer naar het vliegveld van Kabul moeten komen.

Wat dan wel? Nou, ergens onderduiken is een goede optie. Ofzo.

Zoek het maar uit!

“Bent u nog in Afghanistan?” schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter. “De veiligheidssituatie laat het niet toe om naar het vliegveld in Kabul te komen. In navolging van de VS en VK roepen we mensen op om naar een veilige lokatie te gaan. Nadere informatie volgt.”

In een langere brief wordt uitgelegd dat deze beslissing zogenaamd noodzakelijk is omdat het allemaal heel snel gaat. En Amerika heeft het vliegtuig nu zelf nodig om haar soldaten allemaal terug te trekken voor het einde van de deadline. Blijkbaar wist Nederland dat van tevoren niet. Nee, het komt allemaal als een heel grote verrassing.

“Een pijnlijk moment,” noemt Kaag het. Niet voor zichzelf natuurlijk, want mevrouw zit er warmpjes bij in haar nieuwe huis van 1,4 miljoen euro.

Schandalig

Het kabinet wist al maanden dat dit moment eraan kwam. Frankrijk begon vier maanden geleden dan ook al met het evacueren van zijn mensen. Maar Nederland niet. Nee. Want Sigrid Kaag vond het maar wat saai om bezig te zijn met Afghanistan. Mevrouw de D66’er ging veel liever lekker uit eten met GroenLinksers en PvdA’ers.

Dit is werkelijk een grove schande. Als Kaag iets van schaamtegevoel had zou ze haar functie neerleggen. Maar ja, helaas, ze heeft geleerd van Mark Rutte: nooit toegeven, altijd doorgaan, en alleen sorry zeggen als het echt niet anders kan.