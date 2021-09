Geert Wilders woest op in Afghanistan vakantie vierende ‘vluchtelingen’: “SCHANDALIG, laat ze daar blijven!”

Geert Wilders vindt het volstrekt belachelijk dat zogenaamde vluchtelingen uit Afghanistan blijkbaar lekker vakantie aan het vieren in dat land, terwijl ze juist een verblijfsvergunning hadden in Nederland om dat ze daar hun leven niet zeker waren. Zogenaamd dan, want dat was klaarblijkelijk je reinste onzin. “Laat ze lekker daar blijven!” eist Wilders nu. En gelijk heeft ‘ie.

Statushouders

Volgens de media zijn “verreweg de meeste evacués uit Afghanistan” Nederlanders en statushouders zijn. “Van de groep die al is teruggebracht, hebben er 708 een Nederlands paspoort of een vluchtelingenpaspoort. Het gaat om Afghanen met hun gezinsleden die ooit naar Nederland zijn gekomen voor asiel, die zijn erkend als vluchteling en zijn genaturaliseerd tot Nederlander.”

Statushouders zijn “vluchtelingen” van wie de aanvraag al is goedgekeurd maar die nog niet genaturaliseerd zijn. En ja, het is wat vreemd dat die mensen in Afghanistan waren. Want statushouders mogen wel reizen met hun “vluchtelingenpaspoort,” maar ze mogen dat niet doen naar het land van herkomst. Niet zo gek natuurlijk, want ze beweren dat ze dat land ontvlucht zijn. Als ze er vervolgens toch naar op vakantie gaan weet je: dat was onzin.

Geert Wilders

Geert Wilders is dan ook woest op de zogenaamde vluchtelingen die stiekem lekker vakantie aan het vieren waren in Afghanistan. En die dat trouwens ook nog eens deden toen het misdadigerstuig van Taliban ondertussen al 70% van het land in handen hadden, en zelfs een blinde kon zien dat het niet al te lang zou duren voordat ze het héle land zouden onderwerpen.

“SCHANDALIG!” schrijft de PVV-leider volstrekt terecht op Twitter. “Zogenaamd gevlucht en toch naar Afghanistan. Ze hebben ons gewoon bedonderd.”

Dat zijn harde woorden, maar het klopt natuurlijk feitelijk wel. Want het is dit soort mensen verboden om terug te gaan naar zo’n land. Ze liegen daar dus over én ook nog eens over de noodzaak om als vluchteling naar het Westen te komen.

“Laat ze lekker daar in Afghanistan blijven nu, geen levens van Nederlandse militairen of anderen op het spel zetten om deze oplichters te redden!” concludeert Wilders vervolgens over de nepvluchtelingen. Want, is zijn redenering, ze hebben bewezen dat ze onterecht statushouder zijn. En dus zoeken ze het maar lekker uit. Aangezien het allemaal toch een grote leugen was kunnen ze net zo goed proberen hun leven weer op te bouwen in Afghanistan.

SCHANDALIG. Zogenaamd gevlucht en toch naar Afghanistan.

Ze hebben ons gewoon bedonderd. Laat ze lekker daar in Afghanistan blijven nu, geen levens van Nederlandse militairen of anderen op het spel zetten om deze oplichters te redden!https://t.co/TQyaImwuzr via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 3, 2021

De kans dat het kabinet dit doet is natuurlijk nihil. Want hoewel Sigrid Kaag en Mark Rutte zich totaal niet druk maken om het lot van echte Nederlanders kunnen nepvluchtelingen altijd op hun steun rekenen.